2020-06-19T18:52:53+03:00
Политика

Кому в ДНР восстановят жильё, перекроют крышу и отремонтируют лифт

Депутат Народного Совета ДНР представила карту восстановления разрушенных объектов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Иные дома приходится восстанавливать по второму кругу.Иные дома приходится восстанавливать по второму кругу.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Принятие долгожданного Постановления Правительства «О реализации мероприятий по восстановлению и капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной сферы Донецкой Народной Республики в 2020 году» прокомментировала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Как депутат прифронтового Куйбышевского района Донецка я знаю, как долго и с какой надеждой жители разрушенных домов ждали запуска этого восстановления. Восстановление жилья – главный вопрос на встречах с гражданами в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии ВСУ, - сказала депутат.

Министерство строительства опубликовало республиканский Список мероприятий и объектов, в которых будет проводиться капитальный ремонт кровли, лифтовых систем, а также домов, пострадавших в результате боевых действий.

- Я создала КАРТУ (https://clck.ru/P55uP), чтобы жители Донецка смогли узнать: вошел ли их дом в списки ремонта и восстановления, и смогли лично проконтролировать исполнение заявленных мероприятий, - поделилась депутат. - Жители других городов и районов Республики могут ознакомиться со списком (https://minstroy-dnr.ru/meropriyatiya-zaplanirovannyie-na-2…) на сайте Минстроя.

Ранее на Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что восстановление разрушенных домов будет проходить максимально прозрачно и каждый житель может узнать, куда пошли деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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