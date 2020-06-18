2020-06-18T11:17:18+03:00
Общество

Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020: фоторепортаж

Репетиция Парада Победы в Донецке прошла на улице Артема [фото] [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыВ Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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На центральной улице столицы прошла репетиция Парада Победы в Донецке – 2020. Все участники Парада во время репетиции были в медицинских масках. Меры защиты направлены на противодействия распространения коронавирусной инфекции.

В это время движение транспорта в центре Донецка было ограничено. На репетицию пришли посмотреть и жители Ворошиловского района. Кому-то повезло наблюдать за прохождением парадных расчетов из окон.

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военная техника в первой репетиции на улице Артема участие не принимала.

Ранее все участники Парада Победы в Донецке – 2020 прошли тесты на коронавирус. Результаты показали отрицательный результат.

Напомним, что Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился о проведении Парада Победы в Донецке 24 июня. В этот же день будут проходить Парады Победы в Москве и в Луганской Народной Республике.

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Парад Победы в Донецке – 2020 планируется масштабнее, чем в прошлые годы. По предварительным данным, участвовать в нем будут больше 2 500 человек, а также больше 100 единиц техники, включая историческую.

Указом Главы Республики устанавливается, что 24 июня является выходным днем для работников с пятидневной и шестидневной рабочей неделей.

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке на улице Артема прошла репетиция Парада ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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