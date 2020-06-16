2020-06-16T20:39:43+03:00
Политика

Глава ДНР заявил, что процесс восстановления домов, пострадавших от обстрелов, будет проходить максимально прозрачно

Денис Пушилин отметил, что средства на запланированное восстановление домов выделены немалые
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Процесс восстановления домов продолжается, несмотря на военные действия.Процесс восстановления домов продолжается, несмотря на военные действия.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня, 16 июня, в 19.00 началась прямая линия с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Жители Донбасса отправили руководителю государства 1437 вопросов.

Коснулся Глава также острой темы восстановления домов, пострадавших в результате военной агрессии Украины.

Вопрос на прямой линии был задан жителями дома № 7 по улице Дмитрия Медведева, чей дом пострадал от обстрелов. Люди интересовались, могут ли рассчитывать на восстановление жилья.

- Есть дома, которые мы восстанавливаем не по одному разу, потому что война продолжается, - сказал Глава ДНР. – Это очень существенный фактор. Тем не менее это наша задача. В Программе развития запланировано восстановление 50-ти многоквартирных домов, еще на двести домов готовится техническая документация.

Министр ЖКХ Сергей Наумец подтвердил, что непрекращающиеся боевые действия – это главная проблема.

- При этом, несмотря на военные действия, за эти годы мы восстановили 12,5 тысяч из 29 тысяч разрушенных объектов. По данному адресу тоже планируется восстановление, определены необходимые виды работ. Источник финансирования определен в начале июня и до конца года этот объект будет восстановлен, - пообещал министр.

- Все восстановление будет проходить прозрачно, так, что каждый житель сможет проверить ход работ. Деньги на это выделены немалые, а потому люди имеют право знать, куда они потрачены, - заключил Денис Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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