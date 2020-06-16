2020-06-16T19:31:15+03:00
Общество

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: текстовая трансляция

В ходе прямой линии с Главой ДНР Денис Пушилин ответит на вопросы жителей Донбасса [видео] [обновляется]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Начало прямой линии запланировано на 19.00Начало прямой линии запланировано на 19.00Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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16 июня 2020 года в 19.00 начнется прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным.

- Ввиду эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, очерчен круг тем, которые сегодня наиболее волнуют общество: здравоохранение, образование, государственная поддержка бизнеса в неблагоприятных условиях развития, - говорится в сообщении пресс-службы руководителя государства.

«Комсомолка» будет вести текстовую трансляцию прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным.

19.00

Началась прямая линия с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Жители Донбасса отправили руководителю государства 1437 вопросов.

Отмечается, что в связи с эпидобстановкой, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в ходе прямой линии будут обсуждаться темы, которые на данный момент больше всего волнуют общество.

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Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным - 2020.Источник: https://глава.рус

ИСТОЧНИК KP.RU

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