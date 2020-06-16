Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 16 июня 2020: текстовая трансляция
16 июня 2020 года в 19.00 начнется прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным.
- Ввиду эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, очерчен круг тем, которые сегодня наиболее волнуют общество: здравоохранение, образование, государственная поддержка бизнеса в неблагоприятных условиях развития, - говорится в сообщении пресс-службы руководителя государства.
«Комсомолка» будет вести текстовую трансляцию прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным.
19.00
Началась прямая линия с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Жители Донбасса отправили руководителю государства 1437 вопросов.
Отмечается, что в связи с эпидобстановкой, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в ходе прямой линии будут обсуждаться темы, которые на данный момент больше всего волнуют общество.
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Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным - 2020.Источник: https://глава.рус
ИСТОЧНИК KP.RU