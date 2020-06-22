2020-06-22T13:21:33+03:00
Политика

В Донбассе жителей начали пропускать через линию разграничения

Украинская сторона до последнего не давала никаких ответов по открытию контрольно-пропускного пункта со своей стороны [фото] [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНАндрей ТРУБЕЦКИЙ
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Пропускают через линию разграничения и пешеходовПропускают через линию разграничения и пешеходовФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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22 июня власти Донецкий Народной Республики были вынуждены в одностороннем порядке открыть контрольно-пропускной пункт «Еленовка» к югу от Донецка. Сперва пропускать решили желающих выехать на украинскую сторону. Уже с 25 числа планируют пропуск въезжающих с территории незалежной в Республику по спискам, которые будут составляться в Межведомственном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Донбассе жителей начали пропускать через линию разграничения.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уже утром на «Еленовке» скопилось несколько десятков машин, наблюдатели и представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

В Еленовке собралось несколько десятков людей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Еленовке собралось несколько десятков людейФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Я ночевал здесь, семья приехала утром, - говорит Сергей. Мужчина стоял в первой четверке на проезд через пропускной пункт. - Мы едем навестить родственников, пройти изоляцию, а в дальнейшем может поехать отдохнуть семьей.

До конца не было известно – будет ли Украина пропускать въезжающих? Больше всего этот вопрос волновал желающих пересечь линию разграничения.

- Украинская сторона категорически порядком двух месяцев не хотела идти на прямой диалог с нами, разрабатывать совместные концепции по открытию контрольно-пропускных пунктов, соответственно не оставив нам на данный момент другого выбора. Поскольку мы не можем удерживать людей, которые по гуманитарным, личным соображениям желают выехать на территорию Украины. Это как минимум нарушение прав человека, это неправильно, - заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова. - На мой взгляд очень неверна на данный момент позиция господина Зеленского, который не хочет прислушиваться ни к минскому формату, ни, в частности, конкретно к гуманитарной подгруппе, которая неоднократно поднимала этот вопрос на своих заседаниях.

Пропускают через линию разграничения и пешеходов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пропускают через линию разграничения и пешеходовФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уже утром скопилось несколько десятков машин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уже утром скопилось несколько десятков машинФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Также представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам отметила, что за последнюю неделю украинской стороне было направлено порядка пяти писем с предложениями совместной концепции по открытию контрольно-пропускных пунктов, и уведомления о том, что Республика в одностороннем порядке открывает пропускной пункт. Украинская сторона никакого ответа не дала.

Заявление Дарьи Морозовой об открытии пропускного пункта.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сперва пропустили одну машину в сторону Украины. Было принято решение подождать некоторое время и посмотреть – пропустит ее украинская сторона или повернет обратно. Позже Дарья Морозова сообщила, что украинская сторона сообщила о готовности пропускать граждан через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое». Движение возобновилось. Также стали пропускать жителей и через пешие переходы.

Пропускной Пункт Еленовка работает с 9 утра до 6 вечера Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пропускной Пункт Еленовка работает с 9 утра до 6 вечераФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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В незалежную смогут выехать все желающие, а въехать в Республику можно будет только по спискам Межведомственного штаба (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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