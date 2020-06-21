В ДНР рассказали, когда откроется движение через линию разграничения с Украиной на пропускном пункте «Еленовка»

Для желающих выехать на территорию Украины с 22 июня начнет работу контрольно-пропускной пункт «Еленовка». Об этом сообщили в Межведомственном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в ДНР.

- С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины, - говорится в сообщении. - Пропуск граждан на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Отмечается, что будет работать как пешеходный, так и транспортный переход.

- Обращаем внимание на важное обстоятельство: после выезда на территорию Украины, обратно в Республику граждане смогут заехать только при включении в списки Штаба и только при условии согласия на необходимые карантинные мероприятия, - подчеркнули в штабе.

В первую очередь будут пропущены в ДНР граждане, которые входят в составленный Штабом списокФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

А с 25 июня на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» планируется начать пропуск желающих въехать на территорию Донецкой Народной Республики с Украины.

- Но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, - подчеркивают в штабе.

В первую очередь будут пропущены граждане, которые входят в составленный Штабом список.

- В последующем, по мере дальнейшей проработки списков, будут определены «гуманитарные» коридоры и категории остро нуждающихся во въезде граждан, - говорится в сообщении.

В Межведомственном штабе призвали граждан воздержаться от поездок на территорию Украины без очень срочных и уважительных причин.

- Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка там крайне напряженная – сами украинские власти признают, что началась вторая волна заболеваемости, - говорят в штабе. - Более того, до сих пор неизвестно официально и достоверно, будет ли работать КПВВ «Еленовка» на украинской стороне и в каком режиме.

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