Какие «сюрпризы» приготовила Украина для приехавших жителей из республик Донбасса

Вслед за ЛНР власти ДНР разрешили с 22 июня жителям выезжать на территорию Украины. В незалежной их ожидает двухнедельный режим самоизоляции под контролем приложения «Дій вдома» («Действуй дома»). Без этого приложения в смартфоне людей попросту не пустят на территорию Украины.

Луганчане первыми столкнулись с этой проблемой. На украинском пункте пропуска «Станица Луганская», по словам очевидцев, дежурят с десяток волонтеров, которые помогают бабушкам устанавливать и активировать в телефонах приложение «Дій вдома». По понятным причинам процедура требует от добровольных помощников немалого терпения. Многие пожилые люди попросту не понимают, что это за программа, и как ею пользоваться в дальнейшем.

Даже моя знакомая пенсионерка из Макеевки Валентина Петровна – достаточно продвинутая в вопросах поездок «на ту сторону» - оказалась не готова к условиям самоизоляции. После открытия пунктов пропуска «Еленовка» и «Новотроицкое», расположенных на мариупольской трассе, женщина собралась вместе с мужем ехать в Мариуполь, где живет их дочь.

- За время карантина очень соскучились по дочке и внуку, - говорит макеевчанка. – Решили купить мужу смартфон – у меня уже есть, а он пользуется кнопочным телефоном. Соседи обещали поставить приложение «Действуй дома». Две недели погостим у дочки, отдохнем у моря – лето ведь. Говорят, что по приложению отслеживают перемещение. Поэтому телефоны будем оставлять дома, когда пойдем на пляж.

Пришлось расстроить знакомую – приложение «Действуй дома» сложно обмануть. И все, кто отправляется в незалежную, должны представлять проблемы, с которыми столкнутся.

ПРИЛОЖЕНИЕ СКАЧАЙТЕ ДО ПОЕЗДКИ

Прежде всего, надо знать, что карантин на Украине продлен до 31 июля. Это вызвано новой волной заболеваний коронавирусом. Поэтому съездить в незалежную одним днем, как раньше, – не получится. Таким образом, отсекаются многие пенсионеры и другие получатели соцвыплат, которые зарегистрированы в качестве переселенцев по «левым» адресам. Больше повезло тем, кто записан на адрес родственников. Впрочем, не все захотят, чтобы у них гостевали 14 дней.

Люди, уже прошедшие КПВВ по карантинным правилам, рекомендуют заранее позаботиться о наличии смартфона, поддерживающего системы Android или iOS, с возможностью установки приложения «Дій вдома». Для большей надежности надо скачать приложение перед поездкой, но не активировать его. Скачать можно с помощью сервиса Play Market или отсканировав QR-код.

Сим-карта должна быть украинского оператора с возможностью доступа к мобильному Интернету. Без него программа не будет работать. В телефоне надо включить функцию геолокации. Перед поездкой следует пополнить счет на номере, чтобы было достаточно средств для работы Интернета.

Если вы едете вдвоем, то приложение нужно установить у каждого на телефоне. Даже если вы собираетесь все две недели быть вместе.

Приложение «Действуй дома» нужно установить до поездки на Украину, но не активировать. Фото: ГПСУ

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ГРАНИЦЕ

На украинском КПВВ надо активировать приложение. Для начала работы следует ввести украинский номер мобильного телефона. На него поступит SMS-сообщение с кодом для регистрации в приложении. После этого надо разрешить приложению отправлять push-сообщения (с помощью переключателя, который находится слева от поля ввода номера телефона). Далее следует ввести адрес места, где будете проходить самоизоляцию. Помочь активировать «Действуй дома» могут находящиеся на границе волонтеры.

После заполнения данных о месте прохождения самоизоляции в приложении появится окно «Вы уже по адресу самоизоляции или обсервации?». Именно это окно нужно показать пограничнику.

ЭТАЛОННОЕ ФОТО С МЕСТА САМОИЗОЛЯЦИИ

Потом у вас будет 24 часа, чтобы добраться до указанного адреса. Если не успеете - это будет считаться нарушением карантинного режима. По месту самоизоляции нужно через соответствующую функцию в приложении отправить свое первое - эталонное - фото. Именно с ним в дальнейшем робот будет сравнивать следующие ваши фотографии. В момент передачи фото также фиксируется геолокация. И она должна совпадать с той, которая была указана на границе.

После отправки эталонного фото откроется основной экран приложения со счетчиком дней до конца карантина. Отсчет начинается с 14 дней.

15 МИНУТ ДЛЯ ОТВЕТА НА ОПОВЕЩЕНИЕ

Приготовьтесь, что все эти две недели робот будет над вами измываться, устраивая внезапные проверки.

Валентину Петровну я огорчил, сказав, что она не сможет сходить на пляж в Мариуполе. Если возьмет с собой телефон, то искусственный интеллект сразу зафиксирует смену локации. Если оставит, то в момент отсутствия может прийти оповещение о фотоподтверждении.

Оповещения приходят в случайные промежутки времени, заранее не угадаешь. Нужно в течение 15 минут с момента получения уведомления сделать фото в приложении и отправить его. Робот сравнит с эталонным фото и одновременно проверит соответствие геолокации. Если робот забракует фотографию, нужно отправить еще один запрос с другим фото.

Верификация также не будет считаться успешной, если приложение удалят или номер телефона не будет активным. А объяснения типа «У меня телефон был разряжен» не принимаются. Так что надо постоянно следить за зарядкой телефона. И выключить телефон во время прогулки на пляж не получится.

КОГДА ПОЛИЦИЯ ПРИДЕТ С ПРОВЕРКОЙ

Если вы пропустите пять предупреждений (а они в таком случае начнут приходить каждые пять минут) или не пройдете верификацию по другой причине, то в дело вступает полиция. Стражи порядка получают вызов от робота и приезжают на место для проверки. Впрочем, могут предварительно позвонить – может, сбой случился у робота.

Отметим, что полицейские заинтересованы в поимке нарушителей самоизоляции. Ведь штрафы за нарушения правил карантина предусмотрены просто громадные – от 17 тысяч до 34 тысяч гривен (от 42 тысяч до 84 тысяч рублей). Можно в отчете поставить жирную галочку о поимке нарушителя. Или «договориться» не штрафовать – за определенную мзду.

Когда я рассказал Валентине Петровне обо всех «прелестях» приложения «Действуй дома», то женщина решила повременить с поездкой.

- Получается, даже ночью нельзя спать – вдруг пропустишь оповещение. Уж лучше подожду до 31 июля. Надеюсь, что потом на Украине отменят режим самоизоляции для жителей республик. Да и в ДНР тоже не будут отправлять в больницы для обсервации тех, кто приехал из Украины, - сделала разумный вывод пенсионерка из Макеевки.

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