Сняты все ограничения на выезд в Российскую Федерацию
Глава ДНР Денис Пушилин снял ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу.
Указом вносятся новые изменения в указ №57 от 14 марта «О введении режима повышенной готовности». В числе прочего, в новой редакции изложен пункт 71, касающийся возможности выезда за пределы ДНР.
В условиях режима повышенной готовности выезд из ДНР разрешается в Российскую Федерацию и Луганскую Народную Республику.
При этом выезжать в ЛНР могут:
лица, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории ЛНР;
лица, имеющие уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника);
водители, осуществляющие грузовые перевозки, и лица, сопровождающие грузы на грузовом автотранспорте.
При наличии других вынуждающих обстоятельств выезд из ДНР в ЛНР возможен по решению Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Особые условия для выезда в Россию не предусмотрены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Чем раньше начинаем лечить, тем оптимистичнее результаты»: Главный онколог Енакиево Валерий Солоп рассказал о ситуации с заболеваемостью раком
В городе у каждого четвертого мужчины и у каждой пятой женщины онкологическое заболевание (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU