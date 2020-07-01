Сняты все ограничения на выезд в Российскую Федерацию

1 Июль 2020 2020-07-01T08:47:44+03:00

В условиях режима повышенной готовности выезд из ДНР разрешается в Российскую Федерацию и Луганскую Народную Республику. Фото: сайт Главы

Глава ДНР внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности

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Глава ДНР Денис Пушилин снял ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу.

Указом вносятся новые изменения в указ №57 от 14 марта «О введении режима повышенной готовности». В числе прочего, в новой редакции изложен пункт 71, касающийся возможности выезда за пределы ДНР.

В условиях режима повышенной готовности выезд из ДНР разрешается в Российскую Федерацию и Луганскую Народную Республику.

При этом выезжать в ЛНР могут:

лица, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории ЛНР;

лица, имеющие уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника);

водители, осуществляющие грузовые перевозки, и лица, сопровождающие грузы на грузовом автотранспорте.

При наличии других вынуждающих обстоятельств выезд из ДНР в ЛНР возможен по решению Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Особые условия для выезда в Россию не предусмотрены.

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ИСТОЧНИК KP.RU