«Чем раньше начинаем лечить, тем оптимистичнее результаты»: Главный онколог Енакиево Валерий Солоп рассказал о ситуации с заболеваемостью раком

Жители Енакиево - города в 55 километрах от Донецка - бьют тревогу. У каждого четвертого мужчины и у каждой пятой женщины онкологическое заболевание и все чаще диагноз рак у детей. О ситуации с заболеваемостью онкологией в Енакиево корреспондент «КП» побеседовал с главным онкологом города Валерием Солопом.

Валерий СолопФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- За год в Енакиево зарегистрировали 404 случая заболевания раком на 100 тысяч населения, в то время как средний показатель по Республике – 313, - говорит Валерий Иванович. - Последние 10 лет, к сожалению, у нас ситуация лишь ухудшается. Каждый год на учет берем около 550 новых случаев. Всего на сегодня на учете состоят 3200 человек.

Пальму первенства среди онкозаболеваний у мужчин удерживает рак легких, а у женщин – злокачественные опухоли молочной железы. На втором месте – онкология желудка. Дальше - рак кишечника, печени и прямой кишки. Мужчины чаще стали болеть раком предстательной железы. Растут лейкозы у детей.

По прогнозу, к 2030 году онкологическое заболевание будет у каждого третьего жителя Енакиево.

Енакиево - лидер в Республике по заболеваемости ракомФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОКНА НЕ ОТКРЫВАЮТ

- К каким выводам пришли ученые?

- Это напрямую связано, прежде всего, с загрязнением окружающей природной среды. Наши металлургический и коксохимический заводы выбрасывают в атмосферу «букет» вредных ингредиентов. Енакиевцы, живущие в центре города, не открывают окон – в квартиры летит та же промышленная пыль. В местной прессе городская санстанция постоянно обнародует данные лабораторных исследований: концентрацию обнаруженных в воздухе химических веществ.

К тому же у нас из-за затопленных шахт загрязнены и грунтовые воды. И не только солью. Так, город-спутник Юнокоммунаровск стал известен на весь мир после проведения там на одноименной шахте в 1979 году ядерного эксперимента. На глубине 903 метра был взорван урановый заряд эквивалентом 300 тонн тротила. А это полтора процента от мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Среди вызывающих онкологию факторов - вредные вещества в овощах и фруктах. С одной стороны их поливают кислотные дожди, а с другой – бывает, химикатов перебарщивают во время удобрения почвы. Да и опрыскивают растения ядами. Также на состоянии здоровья людей негативно сказывается пища с искусственными добавками, красителями, а также малоподвижный образ жизни.

Енакиево - лидер в Республике по заболеваемости ракомФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ - НЕ ПРИГОВОР

- Как лечите рак?

- Наряду с традиционными методами (хирургическим вмешательством, химиотерапией и лучевой терапией) все чаще применяем иммунопрепараты, дающие практически стопроцентный результат. Единственное - проблема в их дороговизне. Так, чтобы пройти один курс лечения, потребуется почти полмиллиона рублей. Хочется надеяться, что благосостояние Республики будет расти, и государство сможет в полной мере взять на себя расходы по лечению онкобольных людей. Как известно, в передовых странах их лечат бесплатно.

По-прежнему главной основой в борьбе с раком является ранняя диагностика. Чем раньше начинаем лечить, тем оптимистичнее результаты. Некоторые люди живут по 20-30 лет без рецидива, болезнь не возвращается, потому что ее своевременно диагностировали.

- В чем особенности работы Енакиевского онкодиспансера?

- Мы лечим Дебальцево, Кировское, Ждановку - это города со многими тысячами жителей. Тесно сотрудничаем с Харцызским центром лимфохирургии. В Москве и Киеве был приобретен инструментарий для выполнения микрохирургических операций. Я сам занимался этим 18 лет, теперь передал эстафету молодым. Енакиевские врачи были на конференциях по проблемам борьбы с онкозаболеваниями в Мадриде, Мюнхене, на VIII съезде хирургов-онкологов в Санкт-Петербурге. Вообще, в Донецкой Народной Республике очень сильная профессиональная команда специалистов – сто восемьдесят восемь человек, и среди них семнадцать профессоров и докторов наук. Постоянно проводим мультимедийные пресс-конференции для обмена опытом и знаниями с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска.

Енакиево - лидер в Республике по заболеваемости ракомФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

НЕ ПОБОЯЛСЯ СПАСТИ РОЖЕНИЦУ

- Что это за история, когда чиновники Минздрава хотели вас наказать, а власти Республики выбрали врачом года?

- В роддоме 34-летняя женщина родила ребенка, но у нее разорвалась матка. Уже вечером коллеги позвали меня на помощь. Было сильное кровотечение - кровь не свертывалась. Я пошел на прямое переливание крови, что запрещено. С умирающей роженицей своей кровью тогда поделились пятнадцать доноров. Наутро противошоковая терапия подействовала, кровь начала свертываться. Потом из Минздрава приезжала комиссия, хотели наказать за то, что нарушил инструкцию. К счастью, сегодня и эта женщина, и ее маленький сын живы и здоровы.

Енакиево - лидер в Республике по заболеваемости ракомФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- О чем мечтаете?

- Хочу, чтобы два моих младших внука стали хирургами-онкологами. Александр пойдет в 1 класс, а Ростиславу два годика. Недавно Саше подписал учебник «Клиническая хирургия». Думаю, врачебная династия продолжится внуками.

ОТРОВЕННО

ЛЮБОВЬ ПОМЕНЯЛА ПЛАНЫ СТАТЬ ВОЕННЫМ ВРАЧЕМ

- Как стали онкологом?

- Вообще, всегда мечтал быть военным летчиком. Мой отец Иван Митрофанович Солоп в Великую Отечественную войну был командиром взвода зенитной батареи «Катюш». Но в Чугуевское авиационное училище не прошел по зрению, и тогда решил пойти в Луганский мединститут. Думал, пойду на военный факультет, стану военным доктором. Но доучившись до 4-го курса, когда нужно было поступать в Куйбышевскую военную академию, я встретил свою любовь - будущую супругу Елену - и решил быть гражданским специалистом. После 4-го курса женился и уже вместе с женой, оканчивавшей пединститут, бесповоротно остановился на мирной профессии хирурга. Нас, молодых специалистов (я хирург, она - учитель), направили в село Ивановку Красноармейского района. Но поскольку там больницы не было, я устроился врачом в Димитров. В 1987 году мы перебрались на родину жены в Енакиево, однако здесь не было вакансии хирурга, и я пошел в онкологию, поскольку ее специфика частично мне была уже знакома.

Валерий Солоп участвует в Бессмертном полку с портретами отца (справа) и деда.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Спустя месяц, меня уже ставили на сложные операции. Я оказался в сообществе онкологов, которое тогда возглавлял основатель Донецкого противоопухолевого центра Григорий Бондарь. С Григорием Васильевичем несколько раз стоял за одним операционным столом. У него научился некоторым способам оперативных вмешательств, которые приводят к хорошему исходу операции.

- Стремление к профессии врача заложила ваша семья?

- Мои родители были учителями. Отец прошел всю войну, после закончил Старобельское педучилище, потом Ворошиловградский пединститут, был директором школы. Но он заболел. Опухоль головного мозга. Мама тоже была учителем, после смерти отца стала директором той же сельской школы, где проработала еще 15 лет. И у мамы обнаружилась опухоль: рак кишечника. Ее оперировали в Ворошиловградском онкологическом диспансере. Операция прошла успешно, мама прожила потом еще 25 лет и умерла в 80-летнем возрасте.

СПРАВКА «КП»

Валерий Солоп родился в селе Гераськовка Луганской области в 1957 году. Ученик родоначальника Донецкой школы онкологов Григория Бондаря больше 30 лет работает главным врачом онкологического диспансера города Енакиево. Имеет двоих детей. Старшая дочь Ольга - врач УЗИ. Младший сын Дмитрий – экономист. У Валерия Ивановича трое внуков.