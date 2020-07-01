В ДНР льготники снова могут ездить бесплатно в общественном транспорте

1 Июль 2020 2020-07-01T13:46:18+03:00

В ДНР возвращены льготы за проезд. Фото: Евгении Ка

Соответствующий указ был вчера подписан Денисом Пушилиным и уже вступил в силу

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В ДНР с 1 июля восстановлено право граждан льготных категорий на бесплатный проезд.

Оно было приостановлено в ДНР в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ №208 Главы ДНР Дениса Пушилина опубликован вечером 30 июня на его сайте и вступил в силу.

Документом вносятся новые изменения в указ №57 от 14 марта «О введении режима повышенной готовности». В частности, признан утратившим силу подпункт 22.1, который предписывал главам местных администраций «обеспечить приостановление права льготных категорий граждан на бесплатный проезд всеми видами общественного транспорта». Это было связано с рекомендацией пожилым людям обеспечить самоизоляцию.

Также теперь работодатель обязан обеспечивать продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска в случае временной нетрудоспособности работника, если тот получил листок нетрудоспособности с указанием причины «контакт с больными инфекционными заболеваниями и бактерионосительство» и дополнением «по COVID-19».

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ИСТОЧНИК KP.RU