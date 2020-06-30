«Путь Визенталь»: Почему в Донбассе украинских военных ждет судьба их фашистских кумиров

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что в Донбассе украинские военные действуют по примеру своих гитлеровских кумиров. И тем самым обрекают себя на их судьбу.

«СЫН НА ПОЛУ СПИТ!»

- Украинские военные – явные последыши нацистов. Люди, чьи предки наряду с великороссами, белорусами и другими народами Советского Союза разгромили германо-европейский фашизм, теперь по указке его бандеровских холуев-недобитков обстреливают 22 июня города и поселки Донбасса. Причем, начинают ровно в четыре часа утра – как и их кумиры-гитлеровцы, - отмечает Виталий Киселев.

По поселку Золотое-5 украинские нацисты лупили из всех стволов практически весь день. Поврежденные крыши, разбитые окна, перепуганные старики и дети. На улице Пирогова украинский снаряд попал в хозпостройку. Жертв и ранений хозяевам удалось избежать только каким-то чудом.

- Мы в той спальне спали. Сын, ему 16 лет, на полу спит, - рассказывает житель поселка Виктор Чумаков. - Потому что негде положить его - везде простреливаемые места. Там окна, тут окна.

Житель поселка Золотое Виктор Чумаков рассказывает, что его сын спит на полу, чтобы в него не попала пуля или осколок. Фото: ГТРК ЛНР

Ведущий передачи «Путь Визенталь» уверен, что украинские солдаты и офицеры, повторяя действия гитлеровцев, тем самым программируют свою судьбу.

- Да, сначала у вас – как и у них - получалось. Зажали вы нас летом 2014-го крепко. Но потом огребли по полной программке. И только заступничество Парижа и Берлина спасло вас от нашего вступления в Киев. Но оно – еще впереди. И даже ближе, чем вы думаете, - подчеркивает Виталий Киселев.

НА КОМ КРОВЬ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Киселев называет ответственных за обстрелы Золотого и других населенных пунктов ЛНР.

47-летний полковник Алексей Шандар, уроженец Черкасс, бывший командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, нынешний первый замкомандующего десантно-штурмовыми войсками Украины и исполняющий обязанности командира оперативно-тактической группировки «Север». Признан военным преступником еще по итогам командования бригадой.

Его первый заместитель – начальник штаба группировки полковник Сергей Артамощенко, житель Новоград-Волынского Житомирской области.

- Предъявить им у нас есть более чем достаточно. Заодно пусть не расслабляются и другие военнослужащие группировки «Север». Вы на карандаше у наших правоохранителей. Мы вас знаем, помним и обязательно посадим, - отмечает ведущий передачи.

Виталий Киселев сообщает, что благодаря приложению Get contact и работе «горячей линии» МВД ЛНР, стали известны сведения об офицерах 27-й реактивной артиллерийской бригады, причастных к убийствам жителей Донбасса. Это воинская часть А-1476 с местом дислокации в Сумах. Вооружена тяжелыми реактивными системами залпового огня «Ураган». Из этих установок они били по Луганску, Алчевску, Первомайску, Золотому-5, Донецку, Старобешево и другим городам и поселкам Донбасса. Вот командиры всех четырех дивизионов:

- подполковник Отрох Александр Анатольевич, командир 1 реадн;

- подполковник Олейник Александр Валериевич, командир 2 реадн;

- подполковник Бережанский Игорь Владимирович, командир 3 реадн;

- подполковник Гончаров Сергей Витальевич, командир 4 реадн.

- Вся четверка – военные преступники. Проверено. Их данные уже переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел и проведения дальнейших следственных действий. Будут сидеть! – уверен ведущий передачи.

КИЕВ ГОТОВИТСЯ К НОВЫМ БОЯМ

Тем временем, украинская армия готовится к новым боям. Не случайно собираются перебросить в этом году в Донбасс несколько бригад. И уже стягивают к передовой тяжелую артиллерию.

- Информация – прямиком из Генерального штаба ВСУ. Не удивляйтесь, наши люди есть и там. Нам известно, кого вы готовите к отправке в Донбасс в этом году. Кроме того, под Донецк по железной дороге уже переброшены части 40-й артиллерийской бригады. Так, в Новоалексеевке разгрузились четыре 152-миллиметровые самоходки «Гиацинт-С». Эта техника перемещается в поселок Отрадное Великоновоселковского района, - сообщает Виталий Киселев.

Пушки у самоходок «Гиацинт» стреляют на расстояние более 30 километров. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Тем временем, на военном полигоне в селе Новая Любомирка Ровенской области с 30 июня по 3 июля проходят сборы всех командиров и заместителей командиров бригад и полков Сухопутных войск. Проводит их командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Сырский.

- Я его помню еще начальником штаба так называемой «АТО» и одним из командующих силами ВСУ под Дебальцево в начале 2015 года. Собственно, за этот наш «котел» он генерал-лейтенанта и получил. Да еще и укроорден Богдана Хмельницкого. Очевидно, скоро будет в украинской армии новое «варево», - делает вывод ведущий передачи «Путь Визенталь».

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