«Путь Визенталь»: Стали известны имена украинских офицеров-артиллеристов, которые прямой наводкой убивают мирных жителей Донбасса

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что ему стали известны имена украинских офицеров-артиллеристов, которые прямой наводкой убивают мирных жителей Донбасса

ОСКОЛОК ПОПАЛ В ГОЛОВУ ЖИТЕЛЮ СЕЛА БЕРЕЗОВСКОЕ

Украинская армия продолжает варварские обстрелы поселков и городов республик Донбасса. Вот лишь один из последних случаев. В шесть часов утра 16 июня по селу Березовское со стороны оккупированного украинскими нацистами Орехово открыла огонь БМП.

- Ударило снарядом, а я под деревом лежу, ползком еле выползла, во двор забежала и тут еще сильнее начались выстрелы, - рассказывает жительница Березовского Евгения Федорова.

Другому жителю села Юрию Глазко повезло меньше. Когда обстрел поутих, мужчина вышел во двор осмотреть дом и хозпостройки. И в это время со стороны Орехово прозвучал еще один выстрел. Осколок снаряда попал Юрию в голову. Выжил чудом.

- Упал на землю, почувствовал сильный удар по голове такой вот, не могу передать. Как говорится, со звездочками. Что-то потекло по лицу, лежал на земле, увидел кровь, закрыл голову руками и лежал. В это время продолжался обстрел того места, где я лежу, - вспоминает Юрий Глазко.

Главный врач Кировской горбольницы Татьяна Пахомова говорит, что состояние раненого между средней тяжестью и тяжелым, и медики пока не знают, какие последствия будут у этой травмы.

Осколок снаряда попал Юрию Глазко в голову, когда он вышел во двор осмотреть последствия обстрела. Фото: ГТРК ЛНР

На следующий день украинские вояки били уже по Голубовскому. Во всем поселке уже практически не осталось домов, не тронутых снарядами и пулями. У многих жителей набрались целые коллекции украинских «подарков». Что страшно - их маленькие дети собирают, думают игрушки.

- Подручный вашего клоуна-президента - глава офиса Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности необязательны к выполнению. Мы не ослышались? А почему ваши вояки тогда скулят о нарушениях каждый раз, когда получают от нас ответ на обстрелы? - подчеркивает Виталий Киселев.

Он напоминает, что оба Минских соглашения были подписаны по просьбе Киева. После котлов под Изварино и Иловайском, после ликвидации группировок ВСУ в Луганском аэропорту и в Дебальцево.

- Вы умоляли Париж и Берлин спасти ваши шкуры от народного возмездия. Еще тогда вам было сказано: исполняйте Комплекс мер – и не выделывайтесь. Потому что вместо «Минска-3» будет Славянский трибунал. И никакая Америка вам тогда уже не поможет, - отмечает ведущий программы «Путь Визенталь».

ЗАПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО

Благодаря работе «горячей линии» МВД ЛНР, а также работе мобильного приложения Get contact установлены офицеры ВСУ, непосредственно причастные к нанесению артиллерийских ударов по городам и поселкам Республики, расположенных на линии или вблизи линии соприкосновения.

Лейтенант Павел Покидько командует противотанковым взводом 12-го мотопехотного батальона 72-й мехбригады.

- Этот урод не только отдавал приказы, но и лично наводил установки ПТУР по домам Голубовского и Березовского, - сообщает Виталий Киселев.

Капитан Карапет Погосян - начальник связи – командир взвода управления артдивизиона 58-й отдельной мотопехотной бригады.

- Этот «истинный украинец» обеспечивает прохождение приказов на открытие огня, передачу данных для стрельбы и их корректировку. Причастен к геноциду жителей Донбасса, - отмечает Виталий Киселев.

Следующий – лейтенант Всеволод Пастушенко, заместитель командира самоходной батареи по морально-психологическому обеспечению одного из дивизионов 26-й артиллерийской бригады.

- Задача Пастушенко – освобождать украинских артиллеристов от мук совести. Помните лица и глаза укроповских пушкарей, когда им показывают результаты их обстрелов наших мирных городов? До их промытых мозгов только тогда доходит, ЧТО они натворили. А мозги им промывают такие, как лейтенант Пастушенко, - поясняет ведущий программы.

Кстати, о командире 26-й артбригады полковнике Андранике Гаспаряне.

– Предатель, убийца и активный участник Украинского женского конгресса, - характеризует офицера Виталий Киселев. – Живет с семьей в Бердичеве Житомирской области – по месту дислокации бригады. А вот родился и вырос Андраник в Донбассе. В должности командира дивизиона «Мста-С» калибра 152 мм принимал участие в обстрелах мирных улиц и кварталов Славянска, Краматорска, Дебальцево, Попасной, Первомайска и прочих городов и поселков.

Уроженец Донбасса Андраник Гаспарян командовал обстрелами жителей Славянска, Краматорска, Дебальцево, Попасной, Первомайска и других городов и поселков. Фото: Личное дело Андраника ГАСПАРЯНА

Ведущий программы «Путь Визенталь» обещает, что все имеющиеся в его распоряжении данные на этих офицеров украинской армии он передаст в Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики. Для приобщения к уголовному делу о геноциде народа Донбасса.

- Уверен в возбуждении уголовных дел в отношении КАЖДОГО из названных мною злоумышленников. Оснований там более чем достаточно, - отмечает Виталий Киселев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Сотрудники СБУ сбывают в Сирию и Ливию оружие, украденное в Донбассе (подробнее)