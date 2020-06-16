«Путь Визенталь»: Сотрудники СБУ сбывают в Сирию и Ливию оружие, украденное в Донбассе

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, что сотрудники СБУ организовали поставки оружия из Донбасса в Сирию и Ливию.

«СМОТРЯЩИЕ» ЗА КАНАЛАМИ ПОСТАВОК

- В адрес нашей программы продолжают поступать сообщения от сотрудников украинской таможни и Госпогранслужбы о действиях сотрудников СБУ. Эти «паны» засели во всех зонах таможенного контроля и под видом контрразведывательных мероприятий замкнули управление ими на себя, - говорит Виталий Киселев.

Больше всего в этой ситуации беспокоит не перехват у пограничников и мытарей контроля над потоками контрабанды. Сигареты, алкоголь, ширпотреб, даже янтарь – это все мелочи. Главная беда – организация новыми «смотрящими» каналов поставок наркотиков, оружия и секс-рабынь.

- По данным наших источников в Закарпатской таможне, там действует канал поставки молодых украинок на территорию Словакии и Венгрии. С дальнейшей переправкой части их в публичные дома Западной Европы. Некоторые попадают в Турцию. Одним из непосредственных организаторов канала является сотрудник Закарпатского облуправления СБУ капитан Станислав Городецкий, - рассказывает Киселев.

Одним из каналов контрабанды оружия заведует представитель Главного управления военной контрразведки департамента контрразведки СБУ майор Олег Рудковский. По его каналу оружие и боеприпасы из Украины отправляются в Сирию и Ливию. Вывозят арсенал из так называемой зоны проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, а также с армейских хранилищ внутри страны.

Ведущий передачи также называет фамилии других сотрудников СБУ, которые причастны к организации контрабанды оружия и наркотиков: Роман Галамай, Евгений Желтков, Арсен Махно и Станислав Шапочка.

СНОВА СТРЕЛЯЮТ ПО МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ

- Украина продолжает упорно доказывать всем и вся, что мир в Донбассе ей не интересен. Казалось бы, получили недавно по щам за дело, при свидетелях – и сидите себе, молчите в тряпочку. Но нет, опять нарываются, - отмечает Виталий Киселев.

Поселок Березовский под Кировском снова оказался под огнем украинской артиллерии и бронетехники. В который раз чудом обошлось без жертв. Снаряд из украинской БМП угодил в гараж в дом №2 по улице Первомайская.

- Прилетел снаряд, взорвался. В полторах метра от меня. Спасли доски. Я упал. Оглушило, полчаса отходил, - вспоминает Александр Тасканов.

Всего в Березовском за один день пострадали три дома. Не на окраинах, в центре.

Оксана Свичкарева показывает, куда упал украинский снаряд. Фото: ГТРК ЛНР

- Услышали выстрел. Муж на лавочке сидел. Я стояла возле двери. Слышим шелест. Мужу говорю: «Быстрей уходи в дом». Он только ушел, и упало вот прямо сюда. Не разорвалось. Ну, это вообще уже дурдом. У меня двое детей маленьких. Они тут играются во дворе, - рассказывает Оксана Свичкарева.

Ведущий передачи отмечает, что это не перелеты. Украинские нацисты специально целились по жилым домам.

- Известная тактика: создать мирным жителям невыносимые условия и заставить их покинуть свои дома. А потом кричать на весь мир о «гуманитарной катастрофе» в Донбассе. Ничего нового. Обыкновенный украинский государственный терроризм. И все, кто в той или иной мере оправдывает или защищает подобные действия Киева – тоже террористы, - подчеркивает Виталий Киселев.

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