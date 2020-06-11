2020-06-11T21:10:33+03:00
Политика

«Путь Визенталь»: Чем занимались на Украине девять снайперов из Литвы?

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
Поделиться:
Передовая в Донбассе стала прекрасным полигоном для «тренировок» натовских вояк. Фото: Пресс-центр штаба ООСПередовая в Донбассе стала прекрасным полигоном для «тренировок» натовских вояк. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, что литовские военные приезжали на Украину «поупражняться в снайперской стрельбе».

ДОНБАСС – САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОЛИГОН ДЛЯ НАТО

- Некоторые граждане Евросоюза, а если быть точным, то Литвы, надеялись остаться инкогнито. Думали, приехать на Украину, поупражняться в снайперской стрельбе – и отбыть тихо домой? Не получилось! Вы обнаружены, идентифицированы и внесены в списки военных преступников, - сообщает Виталий Киселев.

И называет имена и фамилии девятерых литовцев, которые, видимо, тренировались в стрельбе не только по фанерным мишеням на Яворовском полигоне во Львовской области. Этим можно заниматься и у себя на родине. Не исключено, что стреляли в Донбассе по защитникам республик и даже мирным жителям.

Вот список «стажеров» из Литвы:

- Gediminas Andrulis;

- Osvaldas Vebeliunas;

- Valentas Klisauskas;

- Irmantas Mickevicius;

- Albertas Miskauskas;

- Rimas Rimkus;

- Mindaugas Simulis;

- Aninas Sirvus;

- Remigijus Tuomas.

- Чтобы не сомневались в достоверности информации: снайперы прибыли на Украину 10 мая через пункт пропуска «Ягодин» на пикапе «Тойота Хайлюкс» и микроавтобусе «Форд Транзит». Так что засветились по полной! – подчеркивает ведущий передачи.

ЗАЧЕМ СРОЧНО ВЫВЕЛИ ИЗ СЛАВЯНСКА 59-Ю БРИГАДУ

Украинские войска провели ротацию в так называемой «зоне ООС». Особенно быстро выводили 59-ю мотопехотную бригаду полковника Владимира Шведюка. Причина – этот бывший военком и член украинской партии любителей денег допустил в своем соединении большое количество случаев больных коронавирусом. Теперь вся бригада отправлена на двухнедельный карантин на Гончаровский полигон в Черниговской области.

Так что местным жителям надо готовиться – вспышка коронавируса у них обеспечена. Точно так же, как и в донецком Славянске, откуда 59-ю отправляли эшелонами.

- Наши источники уверены, что вскоре аналогичная вспышка вирусной инфекции подкосит и 29-ю механизированную бригаду полковника Артема Богомолова. Ведь она как раз заняла позиции в районе Светлодарки после бригады Шведюка. Артемке-мяснику придется подавлять корона-бунты уже у себя в батальонах. Особенно в 3-м мотопехотном, который непосредственно сел на позиции. Аналогичные бунты светят 45-й десантно-штурмовой бригаде, которая сменила в районе Старого Айдара 46-ю бригаду, - подчеркивает Виталий Киселев.

ФИЛЬМЫ ПРО АЛКОГОЛИКОВ ЛУЧШЕ СНИМАТЬ У КАЩЕНКО

Тем временем, 58-я мотопехотная бригада, которой командует алкоголик и самодур полковник Дмитрий Кащенко, недавно стала съёмочной площадкой фантастической саги о низком морально-психологическом состоянии бойцов Народной милиции ЛНР. Специально для этого в бригаду приезжали украинские пропагандисты, опрашивали солдат 16-го мотопехотного батальона.

В бригаде алкоголика Дмитрия Кащенко недавно снимали фильм о низком моральном состоянии бойцов Народной милиции ЛНР. Фото: Фейсбук/58 омпбр

В бригаде алкоголика Дмитрия Кащенко недавно снимали фильм о низком моральном состоянии бойцов Народной милиции ЛНР. Фото: Фейсбук/58 омпбр

- Вы бы какую-нибудь другую часть выбрали, только не Кащенко. Там же каков поп – таков и приход. Сплошь алкоголики и наркоманы. Хотя в какую украинскую бригаду не ткни – в наркомана попадешь, - отмечает ведущий передачи.

Он также напоминает украинским воякам, что участие в так называемой ООС является военным преступлением и подлежит уголовной ответственности. Даже по украинским законам. И ответственность эта наступит вне зависимости от непосредственного участия в боевых действиях. Потому, что снабжение и обеспечение преступных группировок – равно участию в них.

- К чему я это? Да просто напоминаю, что отделаться разговорами «я письма возил» или «я при госпитале служил», не получится. Каждый получит по заслугам: и картограф, и фельдъегерь, и кладовщик, - говорит Виталий Киселев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Матроса 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которого застрелил командир, записали в дезертиры (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Советник Главы Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко: Я молю Бога, чтобы никто больше не пострадал и не погиб
Элеонора Федоренко и супруга Главы Республики Ирина Пушилина навестили раненого в Саханке 14-летнего Диму Захарова, которого лечат донецкие врачи
Политолог Александр Охрименко: Скандалом с картинами Репина и Айвазовского маскируют хищения Порошенко на 2 млрд!
В пятницу, 29 мая, экс-президента Украины вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о незаконном вывозе 42 картин всемирно известных художников
Новости 24
Каких пленных Украина ищет в ЛНР - остается тайной
В ДНР за сутки спасли двух травмированных на шахте горняков
Три поселка Донбасса оказались в «минной блокаде» - разведка ДНР
ГИА в ДНР 2020: участников с признаками недомогания и температурой к экзаменам допускать не будут
В Донецке открыт сбор на лечение 2–летнего Данила Беседина
Военнослужащие ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Горловки
Самоизоляция в ДНР: За пять дней - больше трех тысяч проверок
Спустя два дня тишины украинские военные снова открыли огонь по ДНР
Коронавирус в ДНР: За сутки медики выявили COVID-19 еще у 25 жителей
Подписка на «Комсомольскую правду»: Интересные истории доставят вам прямо в дом!
ВСУ обстреляли Логвиново из запрещенного вооружения
Погода в Луганске на день: 11 июня сохранится настоящая летняя жара
Погода в Донецке на день: 11 июня сохранится настоящая летняя жара
День России в ДНР – 2020: В Донецке в продажу поступили новые билетики на общественный транспорт
На переговорах Минской подгруппы определили участки следующего разведения сил в Донбассе