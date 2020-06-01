«Путь Визенталь»: Матроса 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которого застрелил командир, записали в дезертиры

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, как в украинской армии в Донбассе погибших бойцов оформляют дезертирами.

КАК СТАНОВЯТСЯ «ЛЫЖНИКАМИ»

- Украинские нацисты, как и их хозяева, понимают только силу. Стоило только нам начать отвечать на обстрелы и вывести на боевые позиции мотострелковые и танковые подразделения, как укропы резко завопили, что их обижают «злые сепары». Укропы, мы вас предупреждали. Неоднократно. По-хорошему. И не наша вина, что вы такие тупые. Еще раз: или успокойтесь, или готовьте новые гробы для своих «воякив», - предупреждает Виталий Киселев.

Кстати, не все украинские бойцы горят желанием воевать в Донбассе. И становятся «лыжниками» - так еще называют дезертиров.

- Тоже значительная часть, так сказать, «культуры», современного украинского «вийська». Кто сам бежит, кому «помогают» попасть в списки «лыжников». Очень удобный для украинских начальников способ скрывать потери. Напомню, официально таких «бегунов» в украинских списках числится с полнокровную бригаду, - отмечает ведущий передачи.

Был в 36-й бригаде морской пехоты сержант-контрактник Виктор Жук – 26 лет от роду, уроженец Кировоградской области. Почти два года прослужил. И 24 сентября 2018 года резко «стал на лыжи». «Бегает» до сих пор. И никто его поймать не может. Границу не пересекал, аваковским прихвостням не попадался.

- И не попадется. По сведениям наших информаторов в 36-й бригаде, Виктор Жук пропал без вести во время разведки боем под Мариуполем. В плен к Народной милиции ДНР не попадал. Так что, скорее всего, сгинул где-то в серой зоне. А командование бригады, вместо поиска предпочло записать его в дезертиры, - рассказывает Виталий Киселев.

Еще один контрактник – 32-летний матрос Вадим Ковач из Херсонской области. Был водителем бронетранспортера десантно-штурмового взвода.

- Не прослужил и полутора лет – подписал контракт в январе 2017-го, а в июне 2018 года уже якобы «бесследно дал деру». Официально. А на самом деле отказался выполнить приказ командира машины и был им застрелен. Тело по решению командира роты просто бросили в серой зоне – в назидание другим. А по документам провели Ковача как «лыжника». Командование бригады, кстати, в курсе, - говорит ведущий передачи.

АРТБРИГАДА ПРОСЛАВИЛАСЬ НАРКОМАНАМИ

- А теперь переходим к запорожским артиллеристам. Из 55-й отдельной артбригады подполковника Романа Качура. Все, что калибром сто пятьдесят два миллиметра летело по жителям Донецка и Горловки с марта 2018 года – это он. Кстати, перед войной эта сволочь жила в Краматорске с женой Еленой и сыном Романом. А после Качур был начальником артиллерии 81-й аэромобильной бригады, что отметилась военными преступлениями в районе донецкого аэропорта и авдеевской промзоны. Так что дончане этого упыря знают очень хорошо, - рассказывает Виталий Киселев.

Выходец из Донбасса Роман Качур прославился обстрелами дончан и горловчан. Фото: iz.com.ua

Недавно он получил неопровержимые сведения о том, что в 55-й бригаде процветает наркомания. Даже регулярные рейды «бобиков» из ВСП ничего не могут поделать.

- Пушкари Качура «дуют» как не в себя. На всех блокпостах известно, что у солдат из 55-й всегда при себе есть «трава», - отмечает ведущий передачи.

Для примера он берет лишь один день - 9 февраля. По месту дислокации бригады в Красноармейске ВСПшники из местной комендатуры проводили «профилактические мероприятия». Еще и собаку служебную привлекли. Пес сделал стойку на вещи старшего солдата Порицкого. В кармане брюк был обнаружен бумажный сверток с пятью граммами марихуаны.

В тот же день на блокпосту аваковские нацики из батальона «Днепр-1» тормознули такси со старшим солдатом этой артбригады Мараковым. Тот ехал в отпуск и выдал себя тем, что был, как говорят наркоманы, «слегка на измене». Аваковцы солдатика приняли в надежде поживиться, но к их глубокому сожалению, нашли два грамма конопли. Немного, но «палку» в для отчетности срубили.

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