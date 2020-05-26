«Путь Визенталь»: Какие соединения украинской армии виновны в смерти и увечьях жителей ЛНР

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, какие соединения и части украинской армии виновны в смерти и увечьях жителей ЛНР.

НАЦИСТЫ ВКОНЕЦ ОБНАГЛЕЛИ

После года правления Владимира Зеленского ситуация на линии разграничения хуже, чем в последние годы президентства Петра Порошенко.

- Жарче было только в четырнадцатом и начале пятнадцатого – пока не поубавили украинской спеси в котлах. Украинские нацисты тот урок, очевидно, не выучили. Утерли сопли, потренировались с НАТОвцами – и снова наглеют, - отмечает Виталий Киселев.

В поселке Донецкий украинские мины и снаряды падают уже прямо на центральные улицы.

- Были все на улице соседи, начался обстрел. Сильный прям, взрывалось в воздухе, ну а потом попало на соседней улице рядышком, - вспоминает местная жительница Нина. - Нам в окно попало, осколок и разбило окно.

- Так бахнуло, страшно стало, показалось газовый баллон разбило, - рассказывает Федор Заган. - К нам долетело, правда, кусочки. Нам повезло, что снаряд посредине улицы взорвался, это ужасно было.

Федор Заган рассказал, как обстреливали поселок Донецкий. Фото ГТРК ЛНР

Все последствия этого обстрела – повреждения домов - зафиксированы. Показания потерпевших и свидетелей занесены в протоколы и приобщены к уголовному делу в отношении украинского командира 93-й бригады Дмитрия Брыжинского и его подчиненных. Аналогично Генеральная прокуратура ЛНР поступила и в случае с обстрелом ремонтной бригады, которая пыталась восстановить линию энергоснабжения Алчевского меткомбината.

«БОЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ НЕ БУДЕМ!»

- Но главное – мы предупредили нацистов, что больше терпеть не будем. Будут ответы. И от нас, и от дончан. На каждый снаряд, на каждую мину, на каждую пулю, - отмечает ведущий передачи «Путь Визенталь».

Он обращается к членам семей украинских военнослужащих.

- Мы долго уговаривали вас повлиять на ваших близких, чтобы они прекратили убивать нас. Но теперь время уговоров прошло. Поэтому, когда начнете массово получать похоронки, знайте – это ваша вина. Мы – защищаемся, - говорит Виталий Киселев.

Он называет конкретные соединения и части, которые ответственны за обстрелы территории ЛНР. За смерти и увечья мирных жителей.

Еще минута, и эти 120-миллиметровые мины полетят в сторону мирных жителей Донбасса. Фото: vk.com/club129358450

Боевой состав оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север»:

- 30 отдельная механизированная бригада;

- 58 отдельная мотопехотная бригада;

- 93 отдельная механизированная бригада;

- 59 отдельная мотопехотная бригада;

- 25 отдельная воздушно-десантная бригада;

- 45 отдельная десантно-штурмовая бригада;

- 40 отдельная артиллерийская бригада;

- 7 батарея 2 дивизиона 27 реактивной артиллерийской бригады;

- 38 зенитный ракетный полк (без 2 дивизиона);

- группа боевого управления 12 отдельной бригады армейской авиации;

- 130 отдельный разведбатальон;

- тактическая группа отдельного центра спецназа «Запад»;

- тактическая группа 74 центра информационно-психологических операций.

- Пусть вас не смущает, что какие-то из соединений или подразделений сменились по ротации или только зашли. Отметиться успели все. Значит, все и ответят, - подчеркивает ведущий передачи.

РОДСТВЕННИКИ ТРЕБУЮТ ОТ МАРОДЕРОВ НОВЫХ ПОДАРКОВ

Виталий Киселев напоминает, что некоторые родственники украинских вояк не пытались отговорить их от участия в гражданской войне. Наоборот, толкали на новые преступления.

- Получая с четырнадцатого года посылки с награбленным добром жителей Донбасса и переводы с так называемыми «боевыми», они привыкли жить на широкую ногу. А теперь, когда поток уменьшился, требуют от родственников-мародеров новых «подарков». Но нацистская саранча уже подобрала все, до чего могла дотянутся. Да и «бобики» из ВСП лютуют – им тоже нужны показатели. Кредиты воякам больше не дают – и так набрали долгов по горло и не возвращают. Как результат – резкое увеличение семейных проблем у бандитов. И, соответственно, рост употребления алкоголя, наркотиков. И суицидов, - рассказывает ведущий передачи.

Только в первые два месяца года и только по официальным данным, в зоне так называемой ООС зафиксировано шесть самоубийств. Возьмем 10-ю горно-штурмовую бригаду. Место ее постоянной дислокации - Ивано-Франковская область. Из этой же области и основной контингент. Одна из наиболее «бандеровских» бригад в «украинському вийську». Периодически появляется в зоне ООС, но ничем героическим кроме грабежей и обстрелов мирных поселков, похвастаться не может.

- Так вот, был в составе 109-го батальона этой бригады сержант Насальский. Характеризовался положительно, взысканий и конфликтов с сослуживцами не имел. А вот взял – и свел счеты с жизнью. Вышел вечером на двор – и пропал. Спустя сорок минут его нашли. Солдат Крохмаль вышел по нужде и нашел в туалете. Начали разбираться – вышли на жену. Не дождалась сержанта – загуляла с богатым заробитчанином. Муж подарки слать перестал, не приезжал – вот и загуляла, - отмечает ведущий программы «Путь Визенталь».

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