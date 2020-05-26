2020-05-26T19:29:06+03:00
Политика

«Путь Визенталь»: Какие соединения украинской армии виновны в смерти и увечьях жителей ЛНР

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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За командиром 93-й бригады Дмитрием Брыжинский (справа) числятся сотни военных преступлений. Фото: Личный архив Дмитрия БрыжинскогоЗа командиром 93-й бригады Дмитрием Брыжинский (справа) числятся сотни военных преступлений. Фото: Личный архив Дмитрия Брыжинского
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Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, какие соединения и части украинской армии виновны в смерти и увечьях жителей ЛНР.

НАЦИСТЫ ВКОНЕЦ ОБНАГЛЕЛИ

После года правления Владимира Зеленского ситуация на линии разграничения хуже, чем в последние годы президентства Петра Порошенко.

- Жарче было только в четырнадцатом и начале пятнадцатого – пока не поубавили украинской спеси в котлах. Украинские нацисты тот урок, очевидно, не выучили. Утерли сопли, потренировались с НАТОвцами – и снова наглеют, - отмечает Виталий Киселев.

В поселке Донецкий украинские мины и снаряды падают уже прямо на центральные улицы.

- Были все на улице соседи, начался обстрел. Сильный прям, взрывалось в воздухе, ну а потом попало на соседней улице рядышком, - вспоминает местная жительница Нина. - Нам в окно попало, осколок и разбило окно.

- Так бахнуло, страшно стало, показалось газовый баллон разбило, - рассказывает Федор Заган. - К нам долетело, правда, кусочки. Нам повезло, что снаряд посредине улицы взорвался, это ужасно было.

Федор Заган рассказал, как обстреливали поселок Донецкий. Фото ГТРК ЛНР

Федор Заган рассказал, как обстреливали поселок Донецкий. Фото ГТРК ЛНР

Все последствия этого обстрела – повреждения домов - зафиксированы. Показания потерпевших и свидетелей занесены в протоколы и приобщены к уголовному делу в отношении украинского командира 93-й бригады Дмитрия Брыжинского и его подчиненных. Аналогично Генеральная прокуратура ЛНР поступила и в случае с обстрелом ремонтной бригады, которая пыталась восстановить линию энергоснабжения Алчевского меткомбината.

«БОЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ НЕ БУДЕМ!»

- Но главное – мы предупредили нацистов, что больше терпеть не будем. Будут ответы. И от нас, и от дончан. На каждый снаряд, на каждую мину, на каждую пулю, - отмечает ведущий передачи «Путь Визенталь».

Он обращается к членам семей украинских военнослужащих.

- Мы долго уговаривали вас повлиять на ваших близких, чтобы они прекратили убивать нас. Но теперь время уговоров прошло. Поэтому, когда начнете массово получать похоронки, знайте – это ваша вина. Мы – защищаемся, - говорит Виталий Киселев.

Он называет конкретные соединения и части, которые ответственны за обстрелы территории ЛНР. За смерти и увечья мирных жителей.

Еще минута, и эти 120-миллиметровые мины полетят в сторону мирных жителей Донбасса. Фото: vk.com/club129358450

Еще минута, и эти 120-миллиметровые мины полетят в сторону мирных жителей Донбасса. Фото: vk.com/club129358450

Боевой состав оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север»:

- 30 отдельная механизированная бригада;

- 58 отдельная мотопехотная бригада;

- 93 отдельная механизированная бригада;

- 59 отдельная мотопехотная бригада;

- 25 отдельная воздушно-десантная бригада;

- 45 отдельная десантно-штурмовая бригада;

- 40 отдельная артиллерийская бригада;

- 7 батарея 2 дивизиона 27 реактивной артиллерийской бригады;

- 38 зенитный ракетный полк (без 2 дивизиона);

- группа боевого управления 12 отдельной бригады армейской авиации;

- 130 отдельный разведбатальон;

- тактическая группа отдельного центра спецназа «Запад»;

- тактическая группа 74 центра информационно-психологических операций.

- Пусть вас не смущает, что какие-то из соединений или подразделений сменились по ротации или только зашли. Отметиться успели все. Значит, все и ответят, - подчеркивает ведущий передачи.

РОДСТВЕННИКИ ТРЕБУЮТ ОТ МАРОДЕРОВ НОВЫХ ПОДАРКОВ

Виталий Киселев напоминает, что некоторые родственники украинских вояк не пытались отговорить их от участия в гражданской войне. Наоборот, толкали на новые преступления.

- Получая с четырнадцатого года посылки с награбленным добром жителей Донбасса и переводы с так называемыми «боевыми», они привыкли жить на широкую ногу. А теперь, когда поток уменьшился, требуют от родственников-мародеров новых «подарков». Но нацистская саранча уже подобрала все, до чего могла дотянутся. Да и «бобики» из ВСП лютуют – им тоже нужны показатели. Кредиты воякам больше не дают – и так набрали долгов по горло и не возвращают. Как результат – резкое увеличение семейных проблем у бандитов. И, соответственно, рост употребления алкоголя, наркотиков. И суицидов, - рассказывает ведущий передачи.

Только в первые два месяца года и только по официальным данным, в зоне так называемой ООС зафиксировано шесть самоубийств. Возьмем 10-ю горно-штурмовую бригаду. Место ее постоянной дислокации - Ивано-Франковская область. Из этой же области и основной контингент. Одна из наиболее «бандеровских» бригад в «украинському вийську». Периодически появляется в зоне ООС, но ничем героическим кроме грабежей и обстрелов мирных поселков, похвастаться не может.

- Так вот, был в составе 109-го батальона этой бригады сержант Насальский. Характеризовался положительно, взысканий и конфликтов с сослуживцами не имел. А вот взял – и свел счеты с жизнью. Вышел вечером на двор – и пропал. Спустя сорок минут его нашли. Солдат Крохмаль вышел по нужде и нашел в туалете. Начали разбираться – вышли на жену. Не дождалась сержанта – загуляла с богатым заробитчанином. Муж подарки слать перестал, не приезжал – вот и загуляла, - отмечает ведущий программы «Путь Визенталь».

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Виталий Киселев рассказывает, какие соединения ВСУ виновны в смерти и увечьях жителей ЛНР.http://www.gtrklnr.com/

ИСТОЧНИК KP.RU

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