«Путь Визенталь»: Зеленский в нарушение договоренностей о разведении сил и средств оставил в Золотом банды нацистов, а потом вернул туда свои войска

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, какой «мир» принес в Донбасс Владимир Зеленский, годовщину президентства которого сегодня с помпой отмечают в незалежной.

Осенью прошлого года президент Зеленский лично приезжал в Золотое на Луганщине, чтобы выполнить Минские договоренности - отвести оттуда украинские войска. Общался с украинскими националистами, которые препятствовали уходу ВСУ. Говорил, что «не лох». Оказалось – обычный лжец.

- Золотое-5. В нарушение договоренностей о разведении сил и средств вы оставили там вооруженные банды нацистов. А потом вообще вернули туда свои войска. И продолжили обстрелы. Каждый день вы долбите этот поселок, превращая жизнь местных жителей в ад, - отмечает Виталий Киселев.

Ведущий передачи приводит рассказ жителя поселка Николая Коптева о постоянных обстрелах с украинской стороны.

- Вон в соседа прилетело, прилетали туда дальше, по всему поселку летают, - говорит Николай и добавляет. - А шо тут прятаться? Вон погреб открыт, в погреб пошел.

– А бывает такое, что не успеваете до погреба дойти?

– Ну, конечно.

Николай Коптев живет на улице Свердлова. Как и его соседи, страдает от украинских обстрелов. Недавно вместе с ними обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. Чтобы такие подонки, как командиры бригад ВСУ Иван Гараз, Дмитрий Брыжинский и их подельники, знали, что расплата за содеянное обязательно будет. И никакие Штаты им не помогут.

Житель поселка Золотое-5 Николай Коптев рассказал о постоянных обстрелах с украинской стороны. Фото: ГТРК ЛНР

- Тем временем, подельник Зеленского «по миру в Донбассе» глава Офиса президента Андрей Ермак пытается обмануть судьбу: готовится под прикрытием «расширения» и «повышения уровня представительства» Трехсторонней контактной группы в Минске ввести туда группу жуликов. Вроде как представителей Донбасса, только из числа тех, кто сбежал отсюда и давно не живет. А то и вовсе воевал против республик и убивал мирных жителей. Мы прекрасно понимаем, зачем это делается: подтянуть шавок и вместе с ними обвинять Россию в конфликте, – подчеркивает Виталий Киселев.

Он обращает внимание, что все эти хитрости видны за километр!

- Я вам уже не раз и не два говорил, что умными вы можете считаться только среди своих. А для остальных вы – открытая книга. Точнее, уголовное дело, которое нужно довести до конца. Вот с вами и общаются, фактуру собирают. А вы этого даже не понимаете. И продолжаете добавлять, - отмечает ведущий программы «Путь Визенталь».

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