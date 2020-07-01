1 Июль 2020 2020-07-01T10:37:56+03:00

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Кому разрешен выезд в ЛНР, пояснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Выезд разрешен лицам, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории ЛНР, - пояснила депутат. - Также гражданам, имеющим уважительные причины для выезда: служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего за пределами территории Донецкой Народной Республики (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства); водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом автотранспорте; лицам при наличии иных вынуждающих обстоятельств по решению Штаба.

Напоминаем, ранее Глава ДНР снял ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU