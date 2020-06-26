2020-06-26T22:04:47+03:00
Политика

10 малоизвестных цитат Александра Захарченко

«Комсомолка» вспоминает высказывания первого Главы ДНР
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы"Комсомолка" собрала цитаты первого ГлавыФото: Александр КОЦ
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Первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко не был оратором и популистом. В своих выступлениях бывало допускал промахи.

Захарченко не любил публичных выступлений. Ему было ближе общение с жителями, боевыми товарищами и друзьями с глазу на глаз.

- Когда он начинал говорить о чем-то – многие слушали с открытым ртом. Порой даже смешно было. Хотелось постоянно слушать и слушать. Потому что это было умно, проникновенно, мудро. Человек прошел за короткий промежуток времени достаточно много. Он был как наставник. Он был как друг, брат и отец – всё сразу, - рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомолке» сотрудник личной безопасности Захарченко – Александр Костенко.

«Комсомолка» вспоминает цитаты Александра Захарченко, которые показывают искреннего и сильного человека, способного страдать, ошибаться, но верить в однажды выбранный путь.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

"Комсомолка" собрала цитаты первого Главы ДНР.

Сегодня, 26 июня, Александру Захарченко исполнилось бы 44 года [фото] [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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