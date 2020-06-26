«Захарченко – символ противостояния Донбасса с Киевской агрессией!» В Донецке почтили память первого Главы ДНР

Сегодня, 26 июня, Александру Захарченко исполнилось бы 44 года. В Донецке, на «Аллее Героев» почтили память первого Главы Донецкой Народной Республики.

Возложить цветы к бюсту Александра Владимировича приехал руководитель государства Денис Пушилин.

- Сегодня, в день рождения Александра Владимировича Захарченко, мы собрались, чтобы почтить память настоящего героя, друга, патриота, - говорит Глава ДНР. - Его жизнь оборвалась подлым терактом в самом рассвете сил, в самом начале осуществления тех амбициозных планов, которые он ставил перед собой, перед Республикой.

Денис Пушилин возложил цветы к бюстуФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пушилин отметили, что Захарченко был настоящим во всем, без лжи и лицемерия.

- Он успевал быть первым и на передовой, и в деле государственного строительства, - подчеркивает Денис Владимирович. - Наша задача – воплотить в жизнь все то, что он не успел.

В Донецке почтили память первого Главы ДНРФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для жителей ДНР Александр Захарченко был народным лидером.

- Это настоящий Герой нашей Республики, - говорит о первом Главе ДНР жительница Донецка Ирина Иванчук. – Захарченко – символ противостояния Донбасса с Киевской агрессией. Он навсегда останется в наших сердцах.

В Донецке почтили память первого Главы ДНРФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«БАТЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!»

В День рождения первого Главы Донецкой Народной Республики в социальных сетях появляются записи в память об Александре Захарченко.

Российская певица Юлия Чичерина опубликовала фотографию с Александром Захарченко и подписала: «Батя, с Днем рождения!»

Сотрудники донецкой филармонии отметили, что для многих жителей Донбасса Захарченко стал близким человеком, отважным защитником, доблестным героем.

- Который, как и наши славные деды и прадеды в Великую Отечественную войну, «в бездну познал полет ради мирного неба над нами», - написали на официальной странице ВКонтакте донецкой филармонии и прикрепили к записи «Песню памяти».

Юлия Чичерина опубликовала фото. Фото: vk.com

Поэт из Северодвинска, что в Архангельской области, Виктор Сибирцев посвятил первому Главе Республики стихотворение.

Главе ДНР Захарченко А. В. посвящается!

Сегодня «Батю» поздравляем,

С его земным рожденья днём.

Всем русским миром вспоминаем,

Крещённым смертью и огнём.

Герой, что в памяти народной,

Живёт, и будет жить - всегда!

В Республике навек свободной,

Где он Главой остался навсегда.

Сегодня «Батю» поздравляем,

С его земным рожденья днём.

Всем сердцем и душою обещаем,

Что до Победы путь пройдём...

КСТАТИ

26 июня, в память об Александре Захарченко, ко дню его рождения Общественное Движение «Донецкая Республика» организовывает показ фильма военкора Семена Пегова «Его оплот», посвященный памяти Александра Захарченко.

Фильм покажут под открытым небом в амфитеатре на бульваре Пушкина.

Начало в 20.30

Захарченко был народным лидеромФото: Александр КОЦ

Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. После референдума о независимости ДНР году стал военным комендантом Донецка, а позже – заместителем министра внутренних дел. В ноябре 2014 года, после победы на выборах, стал Главой Донецкой Народной Республики.

За трогательную заботу о своих бойцах, Захарченко в Республике называли Батей.

Погиб Захарченко 31 августа 2018 года в результате террористического акта в центре Донецка. Похоронен на городском кладбище «Донецкое море».

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