2020-06-25T14:08:10+03:00
Политика

Железнодорожный вокзал в прифронтовом Дебальцево украсили мозаикой из 4 000 фотографий лиц участников Великой Отечественной войны

Порядка тысячи фотографий принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны из Дебальцево [фото]
Екатерина Сорока
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2020 год в ДНР проходит под эгидой «Год Великой Победы». Фото: пресс-служба Общественной организации «Молодая Республика»2020 год в ДНР проходит под эгидой «Год Великой Победы». Фото: пресс-служба Общественной организации «Молодая Республика»
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Помимо Парада Победы в Донецке – 2020 вчера прошло еще одно знаковое событие только для жителей Дебальцево. В прифронтовом городе на стене железнодорожного вокзала установили панно «Лица Победы».

Эта акция – альтернатива проведению «Бессмертного полка» в ДНР, и город Дебальцево выбран неслучайно. То, как вы любите свой город после тех страшных событий, заслуживает большого внимания и похвалы. Преклоняю перед вами голову, потому что вы настоящие герои, — обратился к присутствующим руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

Фото: пресс-служба Общественной организации «Молодая Республика»

Фото: пресс-служба Общественной организации «Молодая Республика»

На самом деле панно «Лица Победы» – это мозаика. Если смотреть на него на расстоянии, то человек увидит знакомую фотографию Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом». Но подойдя поближе можно заметить, что оно состоит из множества фотографий.

Фото: пресс-служба Общественной организации «Молодая Республика»

Фото: пресс-служба Общественной организации «Молодая Республика»

По точным данным, которые предоставили организаторы акции, мозаика имеет размер 2.5 на 2 метра. Она полностью заполнена копиями фотографий военных лет. Для этого понадобилось порядка четырех тысяч снимков, и около тысячи из которых принадлежат ветеранам из Дебальцево.

Фото: пресс-служба Общественной организации «Молодая Республика»

Фото: пресс-служба Общественной организации «Молодая Республика»

С раритетных фотокарточек на нас смотрят участники Великой Отечественной войны. Там есть групповые фотографии солдат, целых семей, портреты военнослужащих, которых уже давно нет с нами.

Фото: пресс-служба Общественной организации «Молодая Республика»

Фото: пресс-служба Общественной организации «Молодая Республика»

— Данная акция «Лица Победы» на самом деле нацелена на молодежь. Сейчас они очень сильно подвержены нападкам со стороны украинских СМИ. И они могут запутаться и не понять, где на самом деле настоящие герои, и правдивая история, — добавил депутат Народного Совета ДНР Евгений Ильенко, который также присутствовал на открытии акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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