2020-06-24T14:01:54+03:00
Общество

Парад Победы в Донецке 2020: полный фоторепортаж

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Парад Победы в Донецке прошел 24 июня. За историю независимости Республики это пятый по счету Парад - юбилейный. В нем приняли участи больше двух с половиной тысяч военнослужащих и 110 единиц техники. Впервые в Параде Победы в Донецке приняли участие женщины-военнослужащие и дружинники. Бессмертный полк, колонна которого обычно выдвигалась вслед за техникой, перенесли на более поздний срок в связи с обстановкой. Он будет проведен в конце июля. «Комсомолка» публикует самые яркие снимки Парада Победы в Донецке.

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» публикует самые яркие снимки с Парада Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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