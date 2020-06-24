2020-06-24T13:24:04+03:00
Общество

Парад Победы в Москве посетил ветеран из Донбасса, который в 1945 году бросал немецкие штандарты к Мавзолею

Спустя 75 лет участник первого Парада Победы в Москве Алексей Кужильный побывал на Красной Площади
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Алексей Кужильный ушел на фронт в 16 лет. Фото: Дорога памятиАлексей Кужильный ушел на фронт в 16 лет. Фото: Дорога памяти
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Житель прифронтовой Ясиноватой (Донецкая Народная Республика) посетил Парад Победы в Москве. В этот же день 75 лет назад Алексей Кужильный маршировал по Красной площади правофланговым седьмой шеренги и бросал к Мавзолею немецкие штандарты. В бросок он вложил всю силу ненависти к фашистам.

Поприветствовать ветерана из Донбасса лично подошел президент России Владимир Путин.

Алексей Николаевич переживает вторую войну. Его дом находится в Ясиноватой – в нескольких километрах от украинских позиций, с которых в любой момент может прилететь снаряд. Перед поездкой в Москву соседи ветерана пожелали ему удачи, а после с гордостью рассказывали о том, что Алексей Николаевич станет свидетелем легендарного Парада в честь 75-летя победы в Великой Отечественной войне.

В марте в Ясиноватой для ветерана Кужильного (на фото справа) провели Парад. Фото: Донецкая Республика

В марте в Ясиноватой для ветерана Кужильного (на фото справа) провели Парад. Фото: Донецкая Республика

В марте-месяце в Ясиноватой для Алексея Николаевича устроили индивидуальный Парад. Перед ветераном промаршировали несколько парадных расчетов из курсантов и кадетов.

Алексей Кужильный воевал с сентября 1941 года. Ушел на фронт в возрасте 16 лет. В начале войны был минером, служил в саперном полку Народного комиссариата внутренних дел. В конце войны - в отдельной мотострелковой дивизии внутренних войск имени Дзержинского. После войны работал на железной дороге, в военизированной охране и штабе гражданской обороны.

Сейчас Алексею Николаевичу 95 лет. Несмотря на почтенный возраст, ветеран помнит детали своей службы, последовательно рассказывает о Великой Отечественной войне и не теряет позитивного настроя к жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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