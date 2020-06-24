Парад Победы в Донецке 2020: Память о подвиге и своих корнях делает людей счастливее

Вечером 23 июня, накануне Парада Победы 2020 «Комсомолка» поговорила с нашим экспертом, психологом, врачом – психотерапевтом, к.м.н. Виктором Смирненко.

- Великая Отечественная война наложила отпечаток фактически на каждую семью. Кто – то сражался, кто – то ковал Победу на заводах в тылу. Моя мама – ребенок войны (впоследствии она стала психологом), говорила о том, как менялось отношение людей к Памяти и Подвигу. Не принять участие в войне было стыдно. А такие понятия, как совесть и честь – были искренними. Но еще в доперестроечные времена ходить на парады стали по указке. Всякая акция, которая переходит под руководство бездушного чиновника, теряет смысл, раздражает людей.

Парад Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Но опыт «Бессмертного полка» уникален, согласны?

- Да, акция пошла «с низу», люди самоорганизовались и показали, что помнить Подвиг – дело чести. У нас условия накладывают свой отпечаток. В Полку несут и портреты Героев уже этой войны. Но, понятно, на этом фоне появились и те, кого мы у себя в клинике между коллегами называем группой «Шеф, все пропало!». Они постоянно в негативе. Даже по моим довоенным наблюдениям, у таких людей, кажется, что есть все материальные блага, а вот простого ощущения радости, счастья – нет. Тут еще важный момент из наблюдений – как правило, эта группа людей не поддерживает связь со своими родителями, бабушками, дедушками, не хранит семейные традиции. А что будет с деревом без корней – понятная история.

Парад Победы в ДонецкеФото: Юлия АНДРИЕНКО

По моему мнению, на Параде Победы люди, пришедшие по зову сердца, становятся частью чего – то Большого. Пусть не они сами, но их родные сделали Великий Подвиг. А их подвиг – не дать этой памяти умереть. В человеке больше цельности, если он помнит о предках, и эти люди более успешны, в их жизни есть смысл. Пусть и не всегда в материальном плане.

Начало Парада Победы в Донецке 2020. ФОТО: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Перед разговором с вами, я говорил со своей соседкой Таней. У женщины случилась беда – в Волновахском районе, на подконтрольной Киеву территории, умер ее 30 – летний сын. Он жил в частном доме один, имел инвалидность. Но, как мог, вел хозяйство. Таня моталась к нему примерно раз в неделю. Пока не ввели карантин. Но сейчас КПВВ «Еленовка» открыто. Она помчалась туда сразу же. Но украинская сторона не пустила – мол, уже поздно. А доехала она около четырех. Вроде бы должны работать еще. Но не пустили. Уговоры, слезы не помогли. В это время обрывали телефон ритуальщики и говорили, что если срочно не заберут тело – они похоронят его сами. Уговорила подождать до завтра.

Таня поехала утром 24 июня. Вчера говорила мне, что это будет первый за 10 лет Парад Победы, который она пропустит. Рассказывала, что ходила вместе с подругами, с сиренью, флажками. Особенно в последние годы Парады были до дрожи трогательными.

- Это давало мне силы, оптимизм и веру в то, что мы победим! На болкпосту, когда не пустили – я поняла это окончательно! – Сказала Таня.

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