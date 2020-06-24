2020-06-24T14:36:31+03:00
Общество

Как проходит Парад Победы в Донецке 2020

Парад Победы в Донецке 2020 начался в 9 часов
Никита МАКАРЕНКОВАнатолий ВАСИЛЬЕВ
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В знаменной группе проносят штандарты Южного и Юго-западных фронтов, освобождавших ДонбассВ знаменной группе проносят штандарты Южного и Юго-западных фронтов, освобождавших ДонбассФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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О проведении Парада Победы в Донецке 24 июня 2020 года распорядился Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В связи с эпидемиологической ситуацией Парад не состоялся 9 мая, но жители были уверены, что расчетные коробки и военная техника все же пройдут по главной улице столицы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Многих беспокоил вопрос - не запретят ли дончанам присутствовать на Параде в качестве зрителей в связи с обстановкой? Такого не случилось. Жители и гости столицы спешат на площадь Ленина задолго до начала Парада, чтобы стать свидетелями исторического события.

Проезд транспорта, в том числе общественного, по центру города закрыт еще с 3 часов ночи. Машины коммунальщиков с утра помыли дороги. Порядок на магистралях обеспечивают 130 инспекторов ГАИ. А всего для поддержания порядка задействованы 785 сотрудников полиции. Вблизи площади Ленина дежурит бригада «скорой помощи». Будем надеяться, что сегодня помощь медиков никому не понадобится. Хотя день солнечный, и уже жарко. Синоптики обещают плюс 30 градусов в тени и без осадков.

Приезжающие в центр жители города и гости столицы стекаются к площади Ленина и улице Артема – главной магистрали Донецка. Именно по ней пройдут парадные расчеты и техника. Эмоции переполняют горожан.

- Заранее пришел с внуком, чтобы можно было увидеть, как пройдет парад, - говорит пожилой дончанин Анатолий Назаров. – Хочется поближе рассмотреть наших защитников и технику. Рад, что в этом юбилейном году Великой Победы нашли возможность провести парад – и коронавирус нам не помешал.

После восьми часов утра к площади Ленина по улице Артема выдвигается знаменная группа, выстраиваются парадные расчеты. Всего в параде примут участие более двух с половиной тысяч военнослужащих и 110 единиц техники. По традиции возглавят механизированную колонну легендарные Т-34 и «Катюши».

Кстати, первый Парад Победы в независимой ДНР состоялся в 2015 году. Поэтому в нынешнем году – первый юбилей этого события.

Обычно вслед за военным парадом в Донецке начиналось шествие Бессмертного полка. Но в этом годы из-за угрозы распространения коронавируса его перенесли на 26 июля.

В 9 часов начался военный парад. Над площадью Ленина раздаются удары Кремлевских курантов. Выносят государственный флаг ДНР и Знамя Победы.

Парад принимает начальник Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков. Он объезжает парадные расчеты на белой "Волге" ГАЗ-21. После слов приветствия над площадью звучит троекратное "Ура!"

После объезда расчетов Денис Синенков докладывает о готовности к параду Главе ДНР Денису Пушилину. Руководитель Республики в обращении к собравшимся говорит о дани уважения тем, кто победил в кровопролитной войне. А также о вкладе жителей Донбасса в Великую Победу.

Объявляется минута молчания. Она проходит под удары метронома.

Глава ДНР поздравляет ветеранов и жителей республики с юбилеем Великой Победы. Звучит Гимн ДНР.

Начинается торжественный марш парадных расчетов.

В знаменной группе проносят штандарты Южного и Юго-западных фронтов, освобождавших Донбасс.

В первой колонне идут защитники ДНР, одетые в форму советских бойцов победного 1945 года – летчиков, моряков и пехотинцев.

В первой колонне идут защитники ДНР, одеты в форму советских бойцов победного 1945 года – летчиков, моряков и пехотинцев Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В первой колонне идут защитники ДНР, одеты в форму советских бойцов победного 1945 года – летчиков, моряков и пехотинцевФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За ними парадная коробка военного лицея имени космонавта Георгия Берегового.

Идут расчеты юнармейцев.

Впервые в параде принимают женщины военнослужащие.

Проходят парадные расчеты военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, вузов силовых ведомств.

Легендарный Т-34-85 возглавляет механизированную колонну. За ним мотоциклы и не менее легендарные БМ-13 «Катюши».

Легендарный Т-34-85 возглавляет механизированную колонну Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Легендарный Т-34-85 возглавляет механизированную колоннуФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Открывают движение современной техники БТР-80. Затем идут БМП-1, БМП-2.

Проходят танки Т-72Б и Т-64.

За ними колонна артиллерии: 122-миллиметровые самоходные гаубицы «Гвоздика», 120-миллиметровая самоходка «Нона», БМ-21 «Град», 100-миллиметровые противотанковые пушки «Рапира» и другие образцы артвооружения, которым оснащены защитники ДНР.

Проходит колонна средств ПВО. Проносят украинские беспилотники, которые были захвачены и теперь служат для обороны ДНР.

Парад завершен.

Оркестр играет «День Победы». Руководители Республики, военные поздравляют ветеранов, сидящих возле трибуны.

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Парад Победы в Донецке 2020.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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