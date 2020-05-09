2020-05-09T14:17:27+03:00
75 лет Великой Победы

Фотоподборка: Парады Победы в Донецке последних лет

«Комсомолка» публикует фото Парадов Победы в Донецке последних лет [фото]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Парад Победы в Донецке в 2017 годуПарад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В этом году Парад Победы в Донецке перенесли в связи со сложившейся обстановкой. Такая же ситуация в соседней Луганской Народной Республике и России. Но провести Парад Победы в честь 75-летия Победы все-таки обещают. Как только наладится обстановка с коронавирусом. Здоровье и безопасность людей – прежде всего.

Многие мероприятия в честь 75-летия Победы проходят онлайн. Люди выкладывают в сеть фотографии своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне и рассказывают об их подвигах.

В Республике прошел автопробег «Великой Победы». С Победным знаменем, под песни военных лет колонна автомобилей с прикрепленными фото участников Великой Отечественной войны, защитников Республики, воинов-интернационалистов прошла по центральным улицам столицы Республики. В финале машины выстроились в форме юбилейной даты «75» в парке культуры и отдыха Ленинского Комсомола. Также по дворам ездят фронтовые бригады, которые поздравляют ветеранов под окнами.

«Комсомолка» публикует фото Парадов Победы в Донецке последних лет (с 2017 по 2019 год). Вспомним – как это было.

Парад Победы в Донецке (2017 год)

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2017 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке (2018 год)

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2018 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке (2019 год)

Парад Победы в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке в 2019 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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