Фоторепортаж: «Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 состоялся в формате автопробега «Великой Победы». С Победным знаменем, под песни военных лет колонна автомобилей с прикрепленными фото участников Великой Отечественной войны, защитников Республики, воинов-интернационалистов прошла по центральным улицам столицы Республики.

Провести такое мероприятие предложили в общественном движении «Донецкая Республика». На призыв откликнулись многие горожане. Некоторые их них даже отреставрировали ради такого случая коллекционные советские автомобили.

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Колонну возглавил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на машине ГАЗ «Победа». Этот автомобиль был назван в честь Победы Советского народа над гитлеровской Германией и выпускался с 1946 по 1958 годы.

Движение началось у южной окраины Донецка, на парковке торгового центра. Затем автомобилисты проехали по Ленинскому проспекту, улицам Университетской, Артема, проспекту Мира, а завершили автопробег в парке Ленинского комсомола.

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В финале машины выстроились в форме юбилейной даты «75» в парке культуры и отдыха Ленинского Комсомола.

По дворам Республики ездят фронтовые бригады, которые поздравляют ветеранов под окнами их домов.

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Бессмертный полк» в Донецке 2020 прошел в формате автопробега «Великой Победы»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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