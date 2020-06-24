Бессмертный полк в Донецке – 2020: Названа возможная дата проведения памятной акции

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:33:15+03:00

В мае жители ДНР поддержали акцию «Бессмертный полк» в режиме онлайн и провели автопробег

Шествие Бессмертного полка в Донецке – 2020 может пройти 26 июля

Изменить размер текста: A A

Бессмертный полк в Донецке – 2020 пройдет 26 июля. Это предварительная дата, которую озвучили вчера в пресс-службе Общественной организации «Молодая Республика».

— Предварительная дата проведения шествия «Бессмертного полка» - 26 июля, — говорится в сообщении.

Напомним, что Бессмертный полк в Донецке традиционно проводят после Парада Победы в тот же день, то есть 9 мая. Но из-за эпидемиологической ситуации в Республике, связанной с угрозой распространения коронавируса, мероприятия перенесли на лето.

Так, Парад Победы в Донецке 2020 провели 24 июня, а Бессмертный полк организуют через месяц. Это будет полноценная версия акции, а не онлайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы в Донецке 2020: Память о подвиге и своих корнях делает людей счастливее

Донецкий психолог рассказал «КП» об отношении людей к Параду Победы в Донецке 2020, которые он наблюдал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU