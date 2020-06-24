Бессмертный полк в Донецке – 2020: Названа возможная дата проведения памятной акции
Бессмертный полк в Донецке – 2020 пройдет 26 июля. Это предварительная дата, которую озвучили вчера в пресс-службе Общественной организации «Молодая Республика».
— Предварительная дата проведения шествия «Бессмертного полка» - 26 июля, — говорится в сообщении.
Напомним, что Бессмертный полк в Донецке традиционно проводят после Парада Победы в тот же день, то есть 9 мая. Но из-за эпидемиологической ситуации в Республике, связанной с угрозой распространения коронавируса, мероприятия перенесли на лето.
Так, Парад Победы в Донецке 2020 провели 24 июня, а Бессмертный полк организуют через месяц. Это будет полноценная версия акции, а не онлайн.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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