2020-06-24T10:33:15+03:00
Общество

Бессмертный полк в Донецке – 2020: Названа возможная дата проведения памятной акции

Шествие Бессмертного полка в Донецке – 2020 может пройти 26 июля
Екатерина Сорока
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Бессмертный полк в Донецке – 2020 пройдет 26 июля. Это предварительная дата, которую озвучили вчера в пресс-службе Общественной организации «Молодая Республика».

— Предварительная дата проведения шествия «Бессмертного полка» - 26 июля, — говорится в сообщении.

Напомним, что Бессмертный полк в Донецке традиционно проводят после Парада Победы в тот же день, то есть 9 мая. Но из-за эпидемиологической ситуации в Республике, связанной с угрозой распространения коронавируса, мероприятия перенесли на лето.

Так, Парад Победы в Донецке 2020 провели 24 июня, а Бессмертный полк организуют через месяц. Это будет полноценная версия акции, а не онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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