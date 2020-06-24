«Это настоящая мощь. Мурашки по телу!» Как прошел Парад Победы в Донецке 2020

Парад Победы в Донецке 2020 впервые проходит не в мае. Непривычно не видеть у людей веточки сирени, которыми засыпали парадные расчеты и военную технику с криками «Спасибо!» и «Ура!»

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многое в этом Параде было впервые. Впервые он был перенесен. Впервые многие жители смотрели его в медицинских масках. Впервые в нем приняли участие женщины-военнослужащие и дружинники. Впервые по главной улице столицы провезли украинские беспилотники – трофеи, которые были перехвачены защитниками Республики и теперь служат им во время войны.

На Параде Победы в Донецке показали сбитые силами НМ ДНР украинские беспилотникиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многих беспокоил вопрос - не запретят ли дончанам присутствовать на Параде в качестве зрителей в связи с обстановкой? Такого не случилось. Люди стали собираться на площади Ленина с раннего утра. Многие решили сразу занять первый ряд для просмотра, несмотря на палящее солнце. Несколько часов на жаре ради того, чтобы увидеть прохождение парадных расчетов как можно ближе, чтобы почувствовать колыхание воздуха во время проезда техники. Другие решили подождать начала в тени.

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году Донецкая Народная Республика проводит пятый по счету Парад Победы – юбилей. И ощущения совсем другие. Более волнительные. А чувство гордости за победителей в Великой Отечественной войне и за нынешних защитников еще сильнее заполняет мысли.

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Этот Парад для нас особенный. Он показывает всем нам, что русский народ всегда побеждает. И ничто этому не может помешать. Знаете – в этом году 9 мая не было Парадов… ни в Москве... ни у нас. И тоскливо было от этого, как-то не по себе, - говорит дончанка Светлана. Женщина была на всех пяти Парадах в Донецке за времена независимости Республики. - Вот не хватало чего-то и всё! А теперь всё на своих местах. Это настоящая мощь, от которой мурашки по всему телу, а на глазах слезы. Плакать не хочется, но они наворачиваются сами по себе – это слезы радости, перемешанные со слезами горечи, которую принесла та война.

Денис Пушилин наградил ветерановФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

К трибуне сходятся ветераны. С каждым годом их все меньше, а идут они все медленнее. Многие не могут передвигаться без помощи. Дончане кричат слова благодарности. Старики в ответ машут рукой и показывают символ Победы.

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В половину девятого к площади Ленина по улице Артема выдвигается знаменная группа. Выстраиваются парадные расчеты. Всего в Параде примут участие больше двух с половиной тысяч военнослужащих и 110 единиц техники.

Это пятый Парад Победы в Донецке при независимости ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Под бой курантов начинается военный Парад. Его принимает начальник Народной милиции Донецкой Народной Республики генерал-майор Денис Синенков. Он объезжает парадные расчеты на белой «Волге». После слов приветствия над площадью звучит троекратное «Ура!»

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После объезда расчетов генерал-майор поднимается на трибуну и докладывает о готовности к Параду Главе Республики Денису Пушилину.

- Три четверти века назад триумфальной победой Советского солдата завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Позорное, сокрушительное поражение армии Третьего рейха, поставившей на колени пол-Европы, стало возможным исключительно благодаря единству, сплоченности и мужественным усилиям жителей Большой Страны, - обращается к жителям Республики Денис Владимирович.

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава государства отмечает, что Победа над немецким нацизмом далась высокой ценой, и жители Донбасса внесли в нее свой достойный вклад. 456 тысяч уроженцев бывшей Донецкой области сражались против фашистов в годы Великой Отечественной войны. 275 наших земляков удостоились звания Героя Советского Союза.

- Неонацизм поднимает голову. Преступная киевская власть проигнорировала суровые уроки той войны и, взяв на вооружение национализм и радикализм, развязала вооруженный конфликт против трудового Донбасса.Мы сумели защитить свои ценности, доказали, что достойны великого подвига народа-освободителя, памяти, которую хранят ветераны, - говорит Денис Владимирович. - Мы ни на минуту не прекращаем ковать свою собственную победу. Сегодня в юбилейном параде примут участие те, кто защищает нашу родную землю, приближает заветный день нашей победы. Она неминуема, потому что сегодня, как и три четверти века назад, справедливость и правда на нашей стороне.

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В знаменной группе проносят штандарты Южного и Юго-западных фронтов, освобождавших Донбасс. Следом маршируют дружинники, одетые в форму красноармейцев. За ними проходит парадная коробка военного лицея имени космонавта Георгия Берегового.Идут расчеты юнармейцев.

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Проходят парадные расчеты военнослужащих, сотрудников министерства внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям, вузов силовых ведомств.

Механизированную колоннувозглавляетлегендарная «тридцать четверка». Ее восстановили еще несколько лет назад. Следом едут мотоциклы и «Катюши» - немцы прозвали это орудие «органом Сталина» из-за звука, которые издают ракеты.

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Открывают движение современной техники бронетранспортеры, следом идут боевые машины пехоты, танки, самоходные гаубицы и пушки. Проходит колонна средств противовоздушной обороны. В хвосте механизированной колонны провозят украинские беспилотники, которые были перехвачены защитниками Республики. Оркестр играет «День Победы».

В Донецке прошел Парад Победы 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После Парада жители не собираются расходиться с площади Ленина. Многие фотографируются с флагами Республики и России и со знаменами Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы в Москве посетил ветеран из Донбасса, который в 1945 году бросал немецкие штандарты к Мавзолею

Спустя 75 лет участник первого Парада Победы в Москве Алексей Кужильный побывал на Красной Площади (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Парад Победы в Донецке 2020: Память о подвиге и своих корнях делает людей счастливее

Донецкий психолог рассказал «КП» об отношении людей к Параду Победы в Донецке 2020, которые он наблюдал (подробности)

В ТЕМУ

Бессмертный полк в Донецке – 2020: Названа возможная дата проведения памятной акции

В ДНР назвали предварительную дату проведения шествия Бессмертного полка в Донецке – 2020 (подробнее)