2020-06-24T14:45:37+03:00
Общество

Это было впервые: 10 интересных фактов о Параде Победы в Донецке 2020

«Комсомолка» публикует факты о Параде Победы в Донецке 2020, во время которого многое было впервые
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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10 интересных фактов о Параде Победы в Донецке 202010 интересных фактов о Параде Победы в Донецке 2020Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Парад Победы в Донецке 2020 отличался от всех предыдущих. «Комсомолка» составила список из десяти интересных фактов о Параде. Так что же в этот раз было впервые?

Женщины-военнослужащие Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Женщины-военнослужащиеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

1. Впервые Парад Победы прошел в Республике в июне

2. Впервые в нем приняли участие женщины-военнослужащие

Участники Парада в форме фронтовиков-пехотинцев пронесли по главной улице столицы противотанковые ружья Дегтярева Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Участники Парада в форме фронтовиков-пехотинцев пронесли по главной улице столицы противотанковые ружья ДегтяреваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

3. Впервые в Параде участвовали дружинники

4. Впервые участники Парада в форме фронтовиков-пехотинцев пронесли по главной улице столицы противотанковые ружья Дегтярева. Одно ружье несли два человека

Отдельный отряд территориальной обороны впервые принял участие в Параде Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Отдельный отряд территориальной обороны впервые принял участие в ПарадеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

5. Впервые в Параде принял участие Отдельный отряд территориальной обороны с расчетом модернизированной военной техники

6. Впервые часть зрителей смотрела Парад в медицинских масках

Часть зрителей была в медицинских масках Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Часть зрителей была в медицинских маскахФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

7. Впервые зрители не засыпали парадные расчеты и технику веточками сирени. Вместо нее были другие цветы

8. Впервые в Параде приняли участие больше двух с половиной тысяч военнослужащих

Украинские беспилотники были перехвачены защитниками Республики и теперь служат им во время войны Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские беспилотники были перехвачены защитниками Республики и теперь служат им во время войныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

9. Впервые по главной улице столицы провезли украинские беспилотники – трофеи, которые были перехвачены защитниками Республики и теперь служат им во время войны

10. Впервые после Парада не было прохождения колонны Бессмертного полка

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ИСТОЧНИК KP.RU

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