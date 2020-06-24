Это было впервые: 10 интересных фактов о Параде Победы в Донецке 2020
Парад Победы в Донецке 2020 отличался от всех предыдущих. «Комсомолка» составила список из десяти интересных фактов о Параде. Так что же в этот раз было впервые?
Женщины-военнослужащиеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
1. Впервые Парад Победы прошел в Республике в июне
2. Впервые в нем приняли участие женщины-военнослужащие
Участники Парада в форме фронтовиков-пехотинцев пронесли по главной улице столицы противотанковые ружья ДегтяреваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
3. Впервые в Параде участвовали дружинники
4. Впервые участники Парада в форме фронтовиков-пехотинцев пронесли по главной улице столицы противотанковые ружья Дегтярева. Одно ружье несли два человека
Отдельный отряд территориальной обороны впервые принял участие в ПарадеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
5. Впервые в Параде принял участие Отдельный отряд территориальной обороны с расчетом модернизированной военной техники
6. Впервые часть зрителей смотрела Парад в медицинских масках
Часть зрителей была в медицинских маскахФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
7. Впервые зрители не засыпали парадные расчеты и технику веточками сирени. Вместо нее были другие цветы
8. Впервые в Параде приняли участие больше двух с половиной тысяч военнослужащих
Украинские беспилотники были перехвачены защитниками Республики и теперь служат им во время войныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
9. Впервые по главной улице столицы провезли украинские беспилотники – трофеи, которые были перехвачены защитниками Республики и теперь служат им во время войны
10. Впервые после Парада не было прохождения колонны Бессмертного полка
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