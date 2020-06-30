В ДНР назвали причину закрытия пропускного пункта «Еленовка» на линии разграничения

Одна из обсуждаемых тем последних дней – закрытие контрольно-пропускного пункта «Еленовка» на линии разграничения.

22 июня пункт пропуска был открыт на выезд из Республики. Спустя три дня - 25 июня - на въезд по спискам, которые формируются в Межведомственном оперативном штабе. Однако украинская сторона с первого дня стала пропускать в направлении Республики всех желающих. В том числе и тех, которые не числились в списках. 28 июня пропуск граждан был вновь приостановлен.

Сначала это связывали с нежеланием Киева работать по спискам, которые формируются в Штабе. Из-за этого десятки людей оказались в ужасном положении. Однако причина не в этом. Или же - не только в этом.

Главный фактор, из-за которого пункт пропуска «Еленовка» прекратил работу, это резкое обострение ситуации с распространением коронавирусной инфекции на Украине. Об этом сегодня заявили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

- На Украине наблюдается очень неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, количество заболевших коронавирусом стремительно растет, налицо антирекорды по заболеваемости и смертности, - отметили в Штабе. - По заявлениям украинских чиновников, набирает силу вторая волна заболевания.

Из открытых источников известно, что на Украине зафиксировано больше 44 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом наблюдается ежедневный рост заболевших.

В целях безопасности граждан и для предупреждения массового распространения коронавирусной инфекции среди жителей Донецкой Народной Республики 27 июня Денис Пушилин подписал указ о приостановлении движения через линию разграничения с Украиной.

- Если бы границы были открыты, то ситуация с распространением Covid-19 на территории Республики могла бы выйти из-под контроля. Мы не можем подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье наших граждан, - заявили в Штабе.

Несмотря на приостановление работы пропускного пункта, Межведомственный штаб продолжает рассматривать обращения граждан, которые планируют въехать в Республику.

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