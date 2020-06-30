2020-06-30T11:27:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 июня 2020 года: Тесты участников Парада Победы в Донецке на COVID-19 показали отрицательный результат

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирус в ДНР на утро 30 июня 2020 года
Екатерина Сорока
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Чтобы оставаться здоровым Минздрав ДНР рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические рекомендацииЧтобы оставаться здоровым Минздрав ДНР рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические рекомендацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Согласно исследованиям, которые были сделаны в лаборатории 29 июня, коронавирус в ДНР выявлен еще у 17 жителей. Их состояние удовлетворительное. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Все случаи выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 4 медработника. Выписано 11 человек. Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 64 лет, — говорится в сообщении.

По актуальным данным на утро 30 июня было зарегистрировано 1136 случаев заражения коронавирусом в ДНР: на лечении находятся 724 пациентов, выписаны 341 человек, летальных случаев – 71.

Тем временем, министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко сообщила результаты тестов на COVID-19 личного состава Парада Победы в Донецке. Мероприятие состоялось 24 июня в столице ДНР. В парадном расчете участвовало около 2.5 тысяч человек.

— Соблюдение профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций как участников парада, так и граждан Республики способствовали успешному проведению всех торжественных мероприятий, — сообщила Долгошапко. — После проведения парада проведено тестирование всех участников на наличие коронавирусной инфекции. Случаев заболеваний «СOVID-19» не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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