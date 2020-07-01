В ДНР после трехмесячного перерыва возобновляется работа театров, музеев и клубов

1 Июль 2020 2020-07-01T13:04:29+03:00

Дончане с нетерпением ждут открытия театров, которые были закрыты для посещения три месяца. Фото: muzdrama.ru

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Работа кинотеатров, театров, музеев, концертных организаций, клубных учреждений и библиотек, приостановленная в связи с угрозой распространения коронавируса, разрешена в ДНР при обязательном соблюдении санитарных норм.

Соответствующий указ №208 Главы ДНР Дениса Пушилина опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу.

Указом также разрешена работа спортивных клубов, фитнес-центров и других учреждений, где проводятся учебно-тренировочные занятия. Кроме того, разрешается проводить досуг в развлекательных центрах. Документом предписывается обеспечить на данных объектах соблюдение санитарных норм и правил противодействия коронавирусной инфекции.

Уже известно, что 29 августа на сцене "Донбасс Опера" состоится открытие нового театрального сезона. Первой постановкой, которую покажут на сцене, станет грандиозный трехактный балет «Спартак». Коллектив "Донбасс Оперы" обещает, что постановка поразит зрителя своей масштабностью.

Также разрешен выезд из ДНР всем гражданам в Российскую Федерацию с паспортами ДНР, Украины и РФ (с регистрацией и без). Дополнительно получать разрешение Штаба больше не нужно. Граница с Украиной у Республики остается закрытой.

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Ситуацию пояснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU