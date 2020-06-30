"Донбасс Опера" открывает новый театральный сезон! Первой постановкой на сцене станет грандиозный балет «Спартак»

30 Июнь 2020 2020-06-30T21:26:14+03:00

Эту постановку впервые показали на донецкой сцене 57 лет назад

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29 августа на сцене "Донбасс Опера" состоится открытие нового театрального сезона. Первой постановкой, которую покажут на сцене, станет грандиозный трехактный балет «Спартак». Коллектив "Донбасс Оперы" обещает, что постановка поразит зрителя своей масштабностью.

— Весь коллектив нашего театра проделал огромную работу. Поэтому я очень благодарен всем, кто приложил к этому свое участие: от монтировщиков и осветителей, костюмеров, бутафоров и до артистов, оркестра. Мы взялись за такое масштабное дело, и мы его сделали! — отметил руководитель "Донбасс Оперы" Вадим Писарев.

Впервые балет «Спартак» показывали на донецкой сцене еще в 1963 году. Спустя почти 60 лет постановку снова отыграют в "Донбасс Опере", но уже с большим размахом. Для его создания была задействована вся балетная группа, хор и оркестр, а также была проделана огромная работа с декорациями.

— Этот премьерный спектакль по-новому «задышал». Мы внесли в него коррективы сегодняшнего дня. Тема Спартака – вечна, так как всегда человек боролся за свободу, — добавил Вадим Писарев.

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ИСТОЧНИК KP.RU