В Донецке на лечение двухлетней Евы Доля собрали 250 тысяч рублей

Волонтеры благотворительного фонда «Время добрых» сообщили о закрытии сбора денег на лечение двухлетней Евы Доля закрыт. У девочки была диагностирована редчайшая агрессивная опухоль высокой степени злокачественности.

- Сбор для Евочки закрыт! И произошло это все только благодаря вам, наши светлые, отзывчивые, добрые люди! – написали волонтеры. - Спасибо вам за то, что вы дарите нашим подопечным детям шанс на жизнь без боли и рака!

Сейчас Ева приступила ко второму блоку комбинированной химиотерапии.

- С ужасом жду аплазии, которую, увы, не избежать, - говорит мама девочки. - Это такое состояние, когда падают все показатели анализов и организм ослабевает. Но мы всё выдержим. Не оставим ни единого шанса этой гадости!

Мама рассказывает, что ждать пока выпадут волосики не стали.

- Евик очень спокойно перенесла такое изменение. Она ещё такая маленькая и не понимает, почему теперь мама не будет ей заплетать задорные хвостики, - сказала женщина.

Недуг застал двухлетнюю дончанку еще в марте. Родители заметили на шее девочки небольшую опухлость и подумали, что это либо ушиб, либо укус. Опухлость начала стремительно расти. Тогда Еву показали врачам. Диагноз лифмоденит не подтвердился. Оказалось, что у ребенка рак.

Тем временем в благотворительном фонде «Время добрых» заявили, остаток от суммы сбора Еве Доля (11084 рублей) был перенаправлен – на лечение Данила Беседина. У мальчика острый лимфобластный лейкоз – рак.

– Диагноз меня буквально подкосил. Острый лимфобластный лейкоз. Не уберегла… Сердце мужа не выдержало той беды, которая на нас обрушилась. Он умер спустя две недели, как узнал, что у нашего сыночка рак, - рассказывает мама ребенка Юлия. - Данечка ещё совсем кроха, и не понимал, что происходит. А я будто в аду очутилась. Необходимо было заниматься организацией похорон и одновременно готовиться к прохождению химиотерапии. В те дни я думала, что сойду с ума. Не помогали даже успокоительные.

Сейчас Данил проходит первый протокол лечения. Фото: Благотворительный фонд "Время добрых"

Помочь Данечке в борьбе с недугом может каждый неравнодушный человек. Кто–то финансово, кто–то информационно, кто–то молитвой. Очень важно не проходить мимо – ведь каждый из нас может подарить двухлетнему ребенку шанс на жизнь.

На борьбу со смертельной болезнью нужно собрать 560 тысяч рублей. На данный момент уже собрано 389 978 – рублей. До нужной суммы не хватает – 170 021 рублей.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

Реквизиты Фонда

АО "Тинькофф Банк"

ИНН 6165222817

БИК 044525974

к/с 30101810145250000974

р/с 40703810000000713460

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