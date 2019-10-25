«Онкология – не приговор!» Как донецкие волонтеры помогают смертельно-больным детям

Порой кажется, что благотворительность в республиках Донбасса куда–то исчезла. Многие жители считают, что все, кто собирает деньги кому–то на помощь – мошенники и шарлатаны. Однако, убедившись в прозрачности деятельности организации, помогать можно и даже нужно.

Помогают детям–сиротам и исполняют их мечты

Мы познакомились с волонтерами благотворительной организации «Время добрых». Команда этих людей образовалась в самый разгар войны. Несмотря на волнующие и пугающие регион события, они держали руку на пульсе нуждающихся в помощи детских домов и онкологических отделений.

– Родом я из Курахово. Купила жилье в Донецке за месяц до начала войны. Жизнь разделилась на «до» и «после». Здесь у меня не было ни одного знакомого человека. В какой-то момент судьба привела меня к детям в онкологическое отделение. Мы с другими волонтерами начали вместе проводить утренники и постепенно ремонтировать палаты. Так наша команда стала постепенно расти, – рассказывает волонтер Ольга Сорокина.

Девушка была удивлена, что в богатом Донецке – в отделении онкологии – штукатурка сыплется на головы больных детей.

–Мы начали делать всякие подделки – шить голубей. В какой–то момент мы помечтали, что эти голуби полетят по всему миру и расскажут о беде наших детей. Мы начали проводить первые ярмарки, - вспоминает волонтер. - Заработали часть денежек на ремонт, но этого было крайне мало. Друзья из Германии предложили провести такие ярмарки в православных приходах русскоязычных храмов их города Саарбрюккен. Мы нарукодельничали и послали туда посылки. На вырученную сумму сделали ремонт в игровой комнате отделения, на уличной игровой площадке, а сейчас постепенно ремонтируем палаты.

На вырученные на ярмарке деньги - волонтеры помогают детям. Фото: архив благотворительной организации "Время добрых"

Команда «Время добрых» помогает приюту на Юмашева, интернату на Боссе и детским домам «Малютка» и «Теремок».

– Кроме всего прочего мы проводим дни рождения детям, - рассказывает Ольга Сорокина. - Директор одной из сетей донецких ресторанов предоставляет нам площадку – бесплатно кормит ребят на праздники и оплачивает торты. Еще мы пишем посты в социальной сети – о чем они мечтают, а люди исполняют их желания.

Ольга говорит, что Донецкая Народная Республика нуждается в создании базы детей на усыновление.

– Такая база есть в Луганске, - говорит Ольга. - Надеемся, что она появится и у нас. Тогда мы сможем больше рассказывать о детях

Пока что мы делаем это в социальных сетях–многих из них уже усыновили.

Волонтеры проводят детям дни рождения. Фото: архив благотворительной организации "Время добрых"

«Людям нужно понимать – онкология – не приговор»

Онкобольным детям тоже нужен особый подход. Волонтеры говорят, что после наступления ремиссии для ее закрепления нужно приложить немало усилий. Ребенок находится в тяжелом психологическом состоянии – болезнь может вернуться в любой момент. В таких ситуациях нужно показать, что мир действительно прекрасен.

– Людям необходимо понимать, что рак – это не приговор. Восемьдесят процентов детей выздоравливают. Многие жители на просьбы о помощи говорят – у него рак –зачем лечить? Это неправильно, - рассказывает волонтер Ольга Сорокина. - Люди многое не понимают. Это все нужно разъяснять и доносить до социума.Мы сталкиваемся с ситуациями на ярмарках, когда люди подходят и говорят, что онкобольные дети ходят в масках, потому что эта болезнь передается. На самом деле – это всего лишь защита. У них слабый организм, нет иммунитета – они пытаются оградить себя от других болезней.

В команде волонтеров есть люди, которые и сами переболели онкологией. После выздоровления они решили помогать другим в борьбе с раком. Они на собственном примере показывают, что не стоит опускать руки даже в самых критических ситуациях.

– Саша Смирнова лежала в онкологическом отделении, мы приходили к ней как волонтеры и помогали. Теперь она в нашем строю. Таких людей у нас несколько. Когда человек видит, что эта помощь действительно нужна, он сам становится волонтёром и делает все возможное для спасения других, - сказала волонтер.

Руководители организации Мария Афанасенко (слева) и Ольга Сорокина. Фото: архив благотворительной организации "Время добрых"

Мечтают об «Играх победителей» в Донецке

Донецкие благотворители мечтают отправить детей на «Игры победителей» в Москву. Эти международные спортивные соревнования организовывают для детей и подростков, преодолевших онкологические заболевания. Проект был запущен фондом «Подари жизнь»еще в 2010 году.

– Сначала игры должны пройти на местном уровне, но россияне сказали нам, что из–за нашей ситуации мы может привозить детей без отборочных этапов. А какая у нас ситуация? В центре Донецка мины не ложатся. Онкобольным детям нужно давать развиваться. Почему в Республике не провести такие игры? - задается вопросом Ольга Сорокина. - Можно договориться с спортивным комплексом. На такие игры в Россию приезжают дети с разных стран мира. В Индии с самого первого дня с детьми занимаются шахматисты. Наш мальчик – Олег – победил в финале у индуса. Так с тем пять лет занимался профессиональный мастер, а с нашим в палате играла только мама.

Основной состав добровольческой команды – около десяти человек. Мария Афанасенко занимается коммуникацией с врачами, с московскими клиниками и лабораториями, договаривается, чтобы детей взяли на лечение в Россию, ищет доноров крови и препараты, которые трудно достать.

– Был случай, когда вечером первого января нам позвонила заведующая отделением и сказала, что поступил ребенок из Иловайска – состояние очень тяжелое. До утра нужно было найти доноров крови. Если бы их не было – ребенок бы умер, - рассказывает волонтер. - Все праздновали Новый год. Человека, который бы подходил по группе крови и к тому же не пил, найти было очень трудно. Но мы это сделали. Такое счастье было, когда узнали, что с мальчиком все хорошо.

К детям относятся, как к родным – становятся им друзьями

В команде волонтеров много молодежи. Илья с супругой Гитой присоединились к «Времени добрых» в разгар войны. Илья говорит, что тот день помнит как наяву. Парень листал ленту в социальной сети, девушка предложила съездить в центр на праздник ко Дню города.

– Мы живем на Трудовских – там очень стреляют. Поэтому я ей ответил: «Какой гулять?» У меня была внутренняя обида– там гуляния, а нас сейчас бомбят. Гита сказала, что в городе проходит ярмарка работ онкобольных детей. Мы взяли деньги на погулять – и поехали. Идем по ярмарке, смотрим – стоит столик и висят фото онкобольных детей. Там такие красивые работы были. Мы потратили все деньги, которые брали на гульки – купили много подделок. Так мы и попали в эту организацию.

Илья с супругой Гитой присоединились к «Времени добрых» в разгар войны. Фото: архив благотворительной организации "Время добрых"

Илья подкупил команду тем, что он без комплексов заходит к детям и ведет себя с ними так, как будто они знакомы много лет.

–Дети его очень любят. Он – наша зажигалочка. Всегда найдет общий язык с ребятами. Им есть чем заняться, о чем поговорить. Да и дети, когда чувствуют такую открытость, сами открываются очень быстро.

Илья становится для детей, с которыми проводит время, настоящим другом. Парень привыкает к ним, как к родным. Постоянно интересуется их состоянием здоровья и учит чему–то полезному. Многие из ребят выздоравливают, но бывают и случаи с летальным исходом.

– Тяжело, когда дети умирают. Меня очень шокировала смерть Сережи Варченко. Он был живчиком, никто не ждал такого исхода. Помню, как последний раз его видел. Захожу в палату, он в ноутбуке сидит, говорит мне: «О, Илюха, здорова! Через две недели меня уже выписывают…» Договорились погулять, сходить в боулинг. Через две недели, утром на Пасху, звонит его мама и говорит: «Сережа умер…» Я не знал как на это реагировать. Перед глазами промчались картины того, как мы весело проводили время с этим мальчиком и как он мечтал о выздоровлении,– со слезами на глазах рассказывает Илья.

Илья становится для детей, с которыми проводит время, настоящим другом. Фото: архив благотворительной организации "Время добрых"

Мошенники наживаются на чужом горе

Зачастую, проекты, которые проводит организация, волонтеры оплачивают самостоятельно. У кого–то из них есть свой бизнес, доход от которого идет на помощь детям, кому–то вместо ювелирных украшений и дорогостоящих духов – мужья оплачивают аренду помещений и покупают подарки нуждающимся детям.

Сбор средств на лечение онкобольных детей организация проводит в социальных сетях. В своей группе волонтеры выкладывают все необходимые документы, пишут историю больного ребенка и говорят – сколько денег нужно на лечение. С просьбой открыть сбор к волонтерам обращаются сами родители.

Волонтеры «Времени добрых» говорят, что всю информацию, которую они публикуют можно без труда проверить. Связаться с родителями ребенка или приехать в офис, чтобы увидеть все документы.

Прозрачность деятельности нужна в первую очередь для того, чтобы никто из неравнодушных людей не заподозрил организацию в обмане. А мошенников в Донецке – немало.

– Люди, которые бегают с коробками и собирают деньги на помощь больным детям, больше нигде не встречаются. В отделении онкологии я с врачами общаюсь каждый день – этих людей они не видели. Такая же ситуация и в детских домах, - рассказала Ольга.

Помогают детям–сиротам и исполняют их мечты. Фото: архив благотворительной организации "Время добрых"

Но больше всего мошенников – в интернете. Один из последних случаев – на странице благотворительной организации мошенники украли фотографию мальчика и скрины документов и начали сбор денег с только созданной фейковой страницы. Волонтеры вовремя среагировали и остановили злоумышленников.

– Под нашим постом в группе кто–то говорит «хочу помочь» и преступники тут как тут – пишут ему в личные сообщения номер своей карты. Представляются нашим именем и говорят, что реквизиты изменились. Просят выслать деньги на новый счет. Всего этого нужно остерегаться, - объясняет Ольга Сорокина. - Как–то раз на меня выходили люди. Говорили: «Давайте нам документы, где подтвержден диагноз больного ребенка и указана необходимая сумма на лечение,а мы вам поможем». За каждый пакет документов предлагали пять тысяч рублей. Они бы потом собирали деньги… себе в карман, а по документам у них все чисто было бы. Такое часто предлагают родителям детей. А они в такой беде, что не понимают, что им предлагают.

Сейчас организация испытывает нехватку волонтеров. На всех детей действующей команды не хватает.

–Мы хотим, чтобы наша команда была большой, - говорят волонтеры. - Все желающие могут присоединиться к нам – и мы будем вместе проведывать детей, устраивать для них праздники и дарить позитивные эмоции. Достаточно только по–настоящему этого захотеть – и тогда все получится!

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