«Думала – нехватка витаминов, а оказалось – рак»: Как луганчанка победила смертельную болезнь за десять месяцев

С луганчанкой Светланой Фотини мы познакомились еще три года назад. Проходя мимо побитого осколками дома в центре Луганска, мы обратили внимание на яркий украшенный сердцами балкон. Решили поговорить с хозяйкой. Светлана приняла нас как родных и рассказала свою историю. Женщина еще до войны переехала жить в Израиль. Когда узнала, что в ее родном городе идет война, она решила хоть ненадолго приехать на родную землю.

– До войны мой балкон был лучшим, а теперь на него без слёз не взглянешь – весь побитый осколками. Этажа ниже моей квартиры практически нет, – рассказала тогда луганчанка. – Я решила сделать свой балкон снова красивым и украсить его сердцами и смайлами. В душе я ребёнок – и никуда от этого не деться. Люди идут и смотрят – улыбаются. Меня это радует. Я хотела хоть как–то отвлечь луганчан от серых будней.

Вот так луганчанка украсила свой разбитый балкон в родном городе. Фото: Личный архив героя публикации

Такого позитивного и жизнерадостного человека редко встретишь в современном обществе. От общения с такими людьми и сам становишься в разы добрее.

«Даже не думала, что все так серьезно»

В прошлом году Светлана узнала, что у нее – рак. До этого она чувствовала, что с организмом что–то неладное, но сбрасывала все на нехватку витаминов. Симптомы были не пугающие – усталость и сонливость.

– Когда я увидела, что в области живота у меня появилась опухоль, сразу же пошла на обследование в израильскую больницу. Мне сказали, что у меня онкология, – рассказывает Фотини. – Я не продолжила обследоваться и лечиться в Израиле потому, что мне пришлось столкнуться с проблемой по страховке. Я оформила ее в мае, а в больнице сказала, что заметила симптомы еще в апреле. Но тогда я даже не думала, что все так серьезно.

Светлана считает, что любая онкология может идти от стрессов, обид из детства, от боли, которую человек терпел.

– Это все идет издалека. Просыпается после долгого–долгого сна из–за какой–то причины. Моя иммунная система дала сбой. Я подозреваю, что все это началось у меня еще в 2014 году – тогда я была в Израиле. Там тоже шла война. Боевые действия начались и в моем родном Луганске. Для меня был это очень большой шок. Первые три недели я ничего не ела, иногда пила воду, круглосуточно сидела в интернете и смотрела, что происходит на родине. Честно сказать, думала, что сойду с ума. Я сильно пронесла все это через себя. Видимо, закладка этого недуга случилась именно тогда.

– Какая у вас была реакция, когда вы узнали свой диагноз?

– У родителей моего гражданского мужа тоже онкология. Поэтому на тот момент я не была в сильном шоке. Я знала, что это такое. Сказала сама себе, что нужно бороться и сгруппировала на это все силы. Я была между жизнью и смертью. Нужно было действовать быстро и не впадать в панику. У меня две дочери. Одна дочь в Москве. Другая дочь в Америке. Зять – онколог. Благодаря детям и сестре я выжила. Ощущение что ты нужен, что за тебя борются – очень важно. В такой ситуации невозможно опустить руки.

После трансплантации перенесла 15 дней голодания

– Почему вы решили продолжить лечение именно в Москве?

– В Израиле биопсия стоит несколько сотен тысяч рублей. Эта стоимость только биопсии – без лечения. Таких денег у меня не было, поэтому мои дети решили лечить меня в Москве. У меня было шоковое состояние. Если бы они не помогли с оформлением документом и с финансами – меня бы уже не было. Я оформила российское гражданство, как носитель русского языка. Благодаря этому оплатить мне пришлось только две химиотерапии. Все остальное оплачивало государство. Это огромные деньги. Только трансплантация стоит три миллиона рублей.

Дети радовали мать, как только могли - даже рисунками. Фото: Личный архив героя публикации

– Что вы чувствовали, когда узнали, что спустя десять месяцев победили рак?

– Когда я узнала, что после шести химиотерапий лимфомы не стало – я была счастлива. Я начала спать на животе. Мне стало лучше. Но для того, чтобы не было возврата – нужно было делать трансплантацию стволовых клеток. В этот момент меня очень хвалили и поддерживали мои доктора. Процедура очень сложная. Когда мне делали трансплантацию, я лежала в отдельном блоке. Никто не мог туда зайти – только доктора и санитары. Маски и халаты – полная стерильность. Я там лежала полтора месяца.

– Как прошла трансплантация?

– Мне ввели три миллиона триста тысяч здоровых клеток. Это мои родные клетки, которые месяц находились в отдельном боксе – в холодильнике. И теперь они должны были подружиться с моим организмом. Этот процесс протекает у всех по–разному. Я голодала 15 дней – так было необходимо. Перед тем как делать трансплантацию, мне целую неделю делали сверхсильную платиновую химию. Иммунитет стал на «ноль». Кишечник, горло, весь организм внутри – становится оголенным. Только тогда в него запускают здоровые клетки. Меня поддерживали глюкозой и физраствором. Сама я только воду пила. Спустя несколько дней я есть не хотела вообще. Естественно от всего этого приходит слабость и уходят килограммы. Я похудела до 45 килограммов.

– После этого был процесс восстановления. Как вы его преодолели?

– Когда через две недели мне можно было понемножку есть – было еще сложнее. Сначала можно было съесть одну сушку за весь день. Посмотреть, как будет работать организм. После семи химиотерапий еда мне казалась невкусной. Было ощущение, что мне не 60 лет, а несколько месяцев - потому что все нужно было делать в первый раз – как младенцу. Что–то новое пробовать кушать, делать первые шаги, учиться двигаться и смотреть на реакцию организма.

Пережила клиническую смерть

– Как вы чувствуете себя сейчас?

– Я уже могу самостоятельно чистить картошку, мыть полы, прогуливаться по улице подольше – при этом не испытывать ужасную усталость, а наслаждаться жизнью. Раньше я даже крышку от бутылки не могла открутить. Сейчас у меня это получается. Каждый такой шаг – для меня большая победа. Я очень сильно верю, что у рака шансов не осталось. Полня ремиссия. Но для того, чтобы все так и оставалось себя нужно еще и любить.

– Вы верили в то, что все случится именно так?

– Я была между небом и землей, но я верила в хороший исход, несмотря ни на что. На любой мой зов все отзывались. Меня все успокаивали, говорили, что все будет хорошо. Мое состояние в тот момент просто невозможно передать. У меня все болело – кожа, кости, повышалось давление и температура. Были моменты, когда было очень плохо. Было две критичные ночи, когда вокруг меня все собирались. Я читала мантры, молилась, разговаривала со своим организмам. Говорила о том, как я себя люблю. Надо делать так, чтобы тело знало, что ты хочешь жить. И я верила в лучшее.

Вот так луганчанка украсила свой разбитый балкон в родном городе. Фото: Личный архив героя публикации

– Были моменты, когда вы опускали руки и не хотели продолжать бороться за свою жизнь?

– Руки я не опускала. Настрой у меня был боевой. Один раз у меня была клиническая смерть. Мне резко стало плохо и я упала. Сестра с племянником затащили меня на кровать. Я видела со стороны, как они надо мной стояли. Я словно вылетела из своего тела. Мне было так хорошо. Это случилось ранним утром, когда за окном было пасмурно, но там я увидела яркий свет и невероятно красивое солнышко – это невозможно передать словами. Там было так хорошо, что не хотелось возвращаться, но я вернулась и поняла, что буду жить. Миссия моя не окончена.

Открыла секрет выздоровления

– Вам сильно помогли близкие люди, но без вашего позитивного настроя могло все могло бы быть по–другому?

– Я позитивный человек. Я не люблю ныть. У меня очень сильная вера. Я хорошо перестраиваюсь. Иначе нельзя. Надо делать войну раку! Унынием я бы его не победила. Плакать надо только для того, чтобы вышли слезы, но никак не для того, чтобы опускать руки! Я своих врачей называла ангелами! Теперь я понимаю, что если я буду хоть об стенку биться и убиваться от того, что в моем родном городе идет война – ничего не изменится. Это касается любых других стрессовых ситуаций. Холодной головой думать можно, но запускать все это в сердце и душу – нельзя.

– Какие планы на ближайшее будущее?

– Радоваться жизни. Хочу поехать в родной Луганск. Потом поеду в гости к дочери в Америку. Пока что для меня жаркий Израиль в запрете, но там меня ждут друзья и знакомые. Придет время – съезжу и туда.

– Что можете посоветовать людям, которые столкнулись с этим ужасным заболеванием?

– Если у человека онкология – никто не виновен в этом. Мы сами пропускаем все стрессы через себя. Нужно более спокойно относиться ко всему, а не держать это все в себе, как произошло у меня. Я выздоровела только благодаря поддержке, любви, вере и позитиву.