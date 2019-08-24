Закрыт сбор денег больному раком 5-летнему Саше Каратнюку из Донецка

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-24T18:44:04+03:00

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В Донецке закрыт сбор средств больному раком 5-летнему Саше Каратнюку. Необходимая сумма – больше ста тысяч рублей - на лекарства уже собрана усилиями неравнодушных людей. Об этом «Комсомолка» узнала от благотворительной организации «Время добрых» - она организовывала сбор средств на препарат, необходимый Саше.

У 5-летнего мальчика опасный для жизни диагноз - глиома ствола головного мозга. Этот диагноз не позволяет терять время зря и замедлять лечение. Эта крайне высоко злокачественная, стремительно растущая опухоль дифференцируется как неоперабельная из-за расположения. С такой же стремительностью она атакует и центральную нервную систему – у Сашеньки практически сразу парализовало левую сторону.

- Мальчик получил шанс – в Донецке ему была проведена уникальная операция под руководством блестящего швейцарского нейрохирурга. Опухоль удалось частично удалить. После этого были 6 месяцев мучительного лечения, наполненного страхом, болью, но в тоже время и надеждой, что болезнь отступит. И она отступила, но ненадолго. Рак атакует с новой силой, а опухоль снова растёт. В отчаянии родители Саши обратились за помощью к именитому специалисту в России. Её рекомендация – немедленное начало введения противоопухолевого препарата. Именно на его покупку был организован сбор средств, - рассказывают в благотворительной организации.

Впереди у Саши очередной этап борьбы с раком. А родным и близким остается верить в лучшее и всячески поддерживать мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU