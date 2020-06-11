Начал слабеть на глазах – оказалось рак: Двухлетний Данил Беседин борется со смертельным заболеванием

Благотворительный фонд «Время добрых» продолжает помогать детям, которые борются со страшными заболеваниями. Несколько дней назад волонтеры открыли сбор на лечение Данила Беседина, у которого обнаружили рак. Мальчику всего два годика.

– Видимо Богу было угодно, чтобы я прошла все эти испытания, – со слезами на глазах говорит Юлия – мама Данила.

На ней всё ещё черный платок – Юля в трауре по папе Данила. Он умер спустя две недели, как Дане был поставлен диагноз – острый лимфобластный лейкоз. За помощью Юля обратилась в благотворительный фонд «Время добрых».

– Данечка мой вымоленный, такой долгожданный, поздний ребёнок. Мы столько лет с мужем ждали… и Господь благословил нас. Сыночек появился на свет здоровенький, крепенький. Я его таким себе и представляла! Белокурый, словно ангелочек. Я окунулась в счастливые заботы материнства. Наконец–то моя жизнь обрела смысл. Я раньше и не представляла, что можно вот так сильно любить... Жизнь за него отдам! Я была так счастлива и благодарила небесам! Но Господь послал нам новые испытания. В январе этого года я вдруг стала замечать, что Данечка слабеет на глазах, – рассказала Юля волонтерам организации.

Не задумываясь, она тут же бросились в больницу. Анализ крови по всем показателям оказался плохим и мальчика направили в донецкую онкогематологию. Несколько дней прошли в ожидании результатов из Москвы пункции костного мозга.

– Диагноз меня буквально подкосил. Острый лимфобластный лейкоз. Не уберегла… Сердце мужа не выдержало той беды, которая на нас обрушилась. Он умер спустя две недели, как узнал, что у нашего сыночка рак. Данечка ещё совсем кроха, и не понимал, что происходит. А я будто в аду очутилась. Необходимо было заниматься организацией похорон и одновременно готовиться к прохождению химиотерапии. В те дни я думала, что сойду с ума. Не помогали даже успокоительные.

Сейчас Данил проходит первый протокол лечения. За это время он успел дважды полысеть – в перерывах между блоками волосики вырастают. Химиотерапию, по словам мамы ребенка, двухлетний Даня переносит плохо – капризничает, жалуется на боль в животе

– Иногда Данечка спрашивает про папу. Я говорю, что папа теперь наш ангел хранитель и с небес нас бережёт. Молюсь каждый день. Прошу Господа помиловать и вылечить сыночка. Мы справимся!

Помочь Данечке в борьбе с недугом может каждый неравнодушный человек. Фото: Благотворительный фонд "Время добрых"

Помочь Данечке в борьбе с недугом может каждый неравнодушный человек. Кто–то финансово, кто–то информационно, кто–то молитвой. Очень важно не проходить мимо – ведь каждый из нас может подарить двухлетнему ребенку шанс на жизнь.

Сбор открыт на 560 тысяч рублей. За несколько дней удалось собрать 123 тысячи рублей. Остаток сбора – 437 тысяч – неподъемные деньги для семьи ребенка.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

Реквизиты Фонда

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Яндекс Деньги 410018194814385

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