«Думали ушиб или укус насекомого»: Двухлетняя Ева Доля борется со смертельной болезнью

Волонтеры благотворительного фонда «Время добрых» сообщили об открытии нового сбора денег на лечение ребенка. Требуется 250 тысяч рублей на лечение двухлетней Евы Доля. У девочки диагностировали злокачественная рабдоидная опухоль шеи.

- В конце марта после прогулки мы заметили на шее дочки странную припухлость, - рассказывает папа Евы. - Она не болела и Евочку ничего не беспокоила, поэтому, мы решили, что это просто ушиб или укус. Пока эта припухлость не начала стремительно расти.

Родители показали девочку врачам. Увидев, каких размеров опухоль, медики направили Еву на операцию.

- Тогда мы ещё не знали, что всё только начинается. Евочку привезли в палату после операции, но опухоль была на месте! – говорит отец. - На наш немой вопрос врач ответил, что диагноз лифмоденит не подтвердился, а в шее нашей доченьки растет опухоль. И даже частично её удалить, в условиях Донецка, невозможно.

У Евы Доля взяли биопсию, образец которого отправили на исследование в Москву.

- Результат биопсии поверг нас в шок - редчайшая агрессивная опухоль высокой степени злокачественности, - говорит папа девочки. - Рекомендация - операция в Москве, но перед ней необходимо провести несколько курсов самой тяжелой химиотерапии. Буквально на следующий день нас перевели в онкологическое отделение. Пожалуйста, помогите спасти нашу малышку.

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