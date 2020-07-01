Нужно ли соблюдать самоизоляцию при возвращении в ДНР из РФ
Ранее при въезде на территорию ДНР с любой стороны (РФ, ЛНР, Украина) необходимо было обязательно соблюдать режим самоизоляции 14 дней тем, кто въехал и тем, кто проживает вместе с ними.
Теперь режим самоизоляции 14 дней можно не соблюдать при въезде из стран, которые Штабом определены как «страны с благополучной эпидемической ситуацией».
Однако, на текущий момент ШТАБНОЙ СПИСОК ТАКИХ СТРАН НЕ ОПУБЛИКОВАН, пояснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.
- Поэтому НА ТЕКУЩИЙ момент всё, как и раньше: при возвращении в ДНР все соблюдают 14-дневную самоизоляцию. Надеюсь, в ближайшее время список Штаба с «благополучными» странами станет достоянием общественности, а может туда даже внесут Россию и ЛНР, - сказала она.
В то же время, продолжает действовать пункт Указа, согласно которому, если успеть вернуться в ДНР в течение одного дня, то режим самоизоляции можно не соблюдать Граница.
Выезд из ДНР разрешен всем гражданам в Российскую Федерацию с паспортами ДНР, Украины и РФ (с регистрацией и без). Дополнительно получать разрешение Штаба больше не нужно.
Ранее Глава ДНР снял ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU