Нужно ли соблюдать самоизоляцию при возвращении в ДНР из РФ

1 Июль 2020 2020-07-01T09:53:35+03:00

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Ранее при въезде на территорию ДНР с любой стороны (РФ, ЛНР, Украина) необходимо было обязательно соблюдать режим самоизоляции 14 дней тем, кто въехал и тем, кто проживает вместе с ними.

Теперь режим самоизоляции 14 дней можно не соблюдать при въезде из стран, которые Штабом определены как «страны с благополучной эпидемической ситуацией».

Однако, на текущий момент ШТАБНОЙ СПИСОК ТАКИХ СТРАН НЕ ОПУБЛИКОВАН, пояснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Поэтому НА ТЕКУЩИЙ момент всё, как и раньше: при возвращении в ДНР все соблюдают 14-дневную самоизоляцию. Надеюсь, в ближайшее время список Штаба с «благополучными» странами станет достоянием общественности, а может туда даже внесут Россию и ЛНР, - сказала она.

В то же время, продолжает действовать пункт Указа, согласно которому, если успеть вернуться в ДНР в течение одного дня, то режим самоизоляции можно не соблюдать Граница.

Выезд из ДНР разрешен всем гражданам в Российскую Федерацию с паспортами ДНР, Украины и РФ (с регистрацией и без). Дополнительно получать разрешение Штаба больше не нужно.

Ранее Глава ДНР снял ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ №208 опубликован вечером 30 июня на сайте руководителя государства и вступил в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU