ВСУ обстреляли Саханку: Ранены двое детей и трое взрослых

В середине дня, 7 мая, ВСУ открыли огонь по населенному пункту Саханка. В результате обстрела пострадали пять мирных жителей, двое из них подростки. С множественными осколочными ранениями, сотрясениями и переломами их госпитализировали в медучреждения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Директор саханской школы Оксана Самарская рассказала, что ранение получили двое тринадцатилетних детей.

- Одна девочка – инвалид, у нее порок сердца, она учится на индивидуальном обучении в пятом классе. И мальчик, он обучается у нас в восьмом классе, - сообщила «Комсомолке» Оксана Викторовна.

По предварительным данным, у мальчика открытые переломы двух ног и другие ранения – он госпитализирован в лечебное учреждение Донецка. У девочки более легкие ранения.

Также ранения получили трое взрослых, которые занимались временными работами по восстановлению клуба.

- Они ремонтировали крышу. И как раз во время этой работы начался обстрел, - говорит директор школы. - Среди раненых взрослых – двое мужчин и мама пострадавшей девочки.

Оксана Самарская говорит, что Украина не прекращается стрелять по поселку, но такого обстрела, как сегодня, давно не было.

- Лупили по центру поселка, - сказала Самарская. – Мы думаем, что это делается целенаправленно.

Саханка находится на передовой. Несмотря на это, в поселковой школе продолжают обучение около 30 детей. Ученики неоднократно попадали под обстрелы.

Среди пострадавших были:

мужчина 1971 года рождения – осколочное ранение поясничной области;

мужчина 1976 года рождения – множественные осколочные ранения грудной клетки и правого плеча;

женщина 1977 года рождения – сотрясение головного мозга;

мальчик 2006 года рождения – перелом обеих костей правой голени, правой локтевой кисти, множественные осколочные ранения левой голени и стопы;

девочка 2006 года рождения – осколочные непроникающие ранения височной области слева, сотрясение головного мозга, ссадины левого бедра.

В то время как весь мир борется с пандемией, киевские силовики только усиливают обстрелы Донбасса. Только недавно дончане переживали о судьбе трех маленьких девочек, пострадавших в ходе очередного обстрела Александровки. А перед этим попрощались с трагически погибшей молодой девушкой из Горловки. Она погибла от разрыва мины цинично скинутой с беспилотника.

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