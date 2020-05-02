2020-05-02T12:19:56+03:00
Политика

«Это двойное преступление»: В утреннем обстреле ЛНР пострадала семилетняя девочка

С осколочными ранениями ее увезли в больницу
Екатерина Сорока
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В каком состоянии увезли девочку в больницу Кобцева не уточнила. Фото: родина-моя.рфВ каком состоянии увезли девочку в больницу Кобцева не уточнила. Фото: родина-моя.рф
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Сегодня утром киевские силовики открыли минометный огонь по поселку Золотое-5. В результате пострадала семилетняя девочка из многодетной семьи. Ребенка увезли в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

— Сегодня в 10 часов утра произошел обстрел Золотого-5 из миномета 120-го калибра. В результате пострадала семилетняя девочка, у нее осколочные ранения, ее повезли в больницу в Первомайск. Она проживает в доме с многодетной семьей, где пятеро детей, — сообщила Кобцева.

Добавим, что ранее 1 мая по вине украинских силовиков была ранена мирная жительница поселка Донецкий. У нее осколочное ранение предплечья. А в ДНР на первомай от полученных ран скончалась пенсионерка.

Это двойное преступление, ведь когда все люди во время карантина находятся дома, украинская армия берет и целенаправленно обстреливает жителей нашей Республики, — отметила Кобцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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