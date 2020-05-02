«Это двойное преступление»: В утреннем обстреле ЛНР пострадала семилетняя девочка
Сегодня утром киевские силовики открыли минометный огонь по поселку Золотое-5. В результате пострадала семилетняя девочка из многодетной семьи. Ребенка увезли в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы Республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
— Сегодня в 10 часов утра произошел обстрел Золотого-5 из миномета 120-го калибра. В результате пострадала семилетняя девочка, у нее осколочные ранения, ее повезли в больницу в Первомайск. Она проживает в доме с многодетной семьей, где пятеро детей, — сообщила Кобцева.
Добавим, что ранее 1 мая по вине украинских силовиков была ранена мирная жительница поселка Донецкий. У нее осколочное ранение предплечья. А в ДНР на первомай от полученных ран скончалась пенсионерка.
— Это двойное преступление, ведь когда все люди во время карантина находятся дома, украинская армия берет и целенаправленно обстреливает жителей нашей Республики, — отметила Кобцева.
Читайте также
Эдуард Басурин: «Статистика министерства обороны Украины о количестве военнослужащих, заболевших коронавирусом не соответствует действительности»
В рядах ВСУ уже больше сотни военных больны коронавирусом нового типа (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»