Женщина, раненая украинскими вояками на Спартаке, скончалась в больнице

1 Май 2020 2020-05-01T20:27:09+03:00

Украинский обстрел унес жизнь дончанки в первый день мая. Фото: Русская Весна

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Жительница села Спартак в северном пригороде Донецка умерла сегодня от ранений, полученных в результате обстрела со стороны украинской армии. Женщина была на своем огороде, когда начался обстрел со стороны украинской армии.

- Пострадавшая в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины мирная жительница 1953 года рождения, проживавшая по улице Чапаева, 18, в селе Спартак, скончалась от полученного ранения, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, что женщина получила ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, который произошел сегодня в 14:35. Ей было 65 лет.

Также украинская армия нанесла удар по Горловке, Трудовским, а в селах Сигнальное и Луганское оставила без электричества почти 800 абонентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU