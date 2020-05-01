На Спартаке огнем украинских вояк ранена мирная жительница
В праздники украинская армия традиционно ужесточает обстрелы территорий Республики. Первомай не стал исключением.
Мирная жительница получила ранения сегодня в результате обстрела со стороны украинских силовиков села Спартак в северном пригороде Донецка.
- В 14:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Спартак с применением стрелкового оружия. В результате обстрела получила пулевое ранение в область левой лопатки женщина 1955 года рождения, проживающая по улице Чапаева, 18, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее украинские вояки открыли огонь по Горловке. Там повреждены снарядами ВСУ три дома, хозпостройка, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль на севере Горловки.
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ИСТОЧНИК KP.RU