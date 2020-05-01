На Спартаке огнем украинских вояк ранена мирная жительница

1 Май 2020 2020-05-01T16:30:38+03:00

Уже седьмая весна этой войны. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Изменить размер текста: A A

В праздники украинская армия традиционно ужесточает обстрелы территорий Республики. Первомай не стал исключением.

Мирная жительница получила ранения сегодня в результате обстрела со стороны украинских силовиков села Спартак в северном пригороде Донецка.

- В 14:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Спартак с применением стрелкового оружия. В результате обстрела получила пулевое ранение в область левой лопатки женщина 1955 года рождения, проживающая по улице Чапаева, 18, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее украинские вояки открыли огонь по Горловке. Там повреждены снарядами ВСУ три дома, хозпостройка, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль на севере Горловки.

Читайте также

Как выживает малый бизнес в Донецке в режиме повышенной готовности: У дончан уже давно иммунитет на катастрофы и кризисы

Своим мнением с «Комсомолкой» поделился основатель издательского дома «Деловой Донбасс» Николай Волобуев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU