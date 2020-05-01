Как выживает малый бизнес в Донецке в режиме повышенной готовности: У дончан уже давно иммунитет на катастрофы и кризисы

Донецк, для которого вялотекущая война давно стала шестилетней реальностью и испытанием на выживание, встретил очередной кризис с горькой усмешкой: «Никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже». Разница со всем остальным миром лишь в том, что мы в этом марафоне уже седьмой год.

Как выжить в кризис малому и среднему бизнесу Донецка? Что будет со всеми нами, после того, как объявят, что коронавирус побежден? Где взять силы, чтобы дожить до этого светлого часа?

В первой части разговора «Комсомолка» предоставила слово ресторатору, владельцу кафе «Оливье 80», совладельцу ресторана «Burger bar» Андрею Бегезе.

Николай с ресторатором Андреем Бегезой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня о том, как выстоять малому и среднему бизнесу в Донецке, расскажет основатель издательского дома «Деловой Донбасс» Николай Волобуев.

- Я живу в состоянии кризиса уже года полтора, если не считать все предыдущие 6 лет войны. Поэтому для меня – ничего нового. Но в начале года чувствовалось некоторое оживление во всех сферах бизнеса, по которому был нанесён первый удар - скачок курса валют, второй – ограничения, связанные с режимом повышенной готовности и аналогичными мерами в других государствах. Люди, которые еще в начале года были готовы вкладывать в развитие, обновление оборудования, запускать какие-то проекты, призадумались. Но это нормально, я верю, что эти люди никуда не исчезнут.

На заседании Торгово-промышленной палаты. Фото: архив Николая Волобуева

Также хотелось бы, чтобы государство дало внятную статистику того, что у нас вообще есть – что производится и сколько; что ввозится; сколько потребляется и за какой период? Под эту информацию подстроится любой бизнес. Но реальной статистики и честного логичного подхода я так и не получил, хотя говорю об этом не один год. Эта статистика неизвестна даже на уровне министерств. А это важно. Скажем, мы знаем, что картошка здесь не растет, но зато можно заниматься выращиванием птицы. А реальные цифры потребления помогут перестроить бизнес.

Для развития бизнеса нужна реальная статистика потребления. Фото: архив Николая Волобуева

Уже много лет я стремлюсь попасть в реальный сектор экономики – производство, сельское хозяйство. Нужно уходить в самообеспечение. Сейчас, пока вокруг кризис, я ищу такую сферу. Все мои надежды на выживание связаны с предыдущими годами работы, мы развиваем один машиностроительный проект, вскоре завершаем производство нескольких единиц оборудования, как раз сейчас получили первые контракты. Если все получится здесь, то сможем воплотить несколько задумок в сельском хозяйстве. Хотя, признаюсь, в самом начале упал духом, решил, что вот это и есть конец. Но это длилось ровно две недели. А затем встряхнулся, посмотрел по сторонам: столько всего недоделано. Вот сейчас мы используем это время, чтобы подтягивать незавершённые дела. А спасутся в нынешней ситуации те, кто захочет спастись.

В планах Николая проект по развитию местного туризма. Фото: архив Николая Волобуева

Это печально, но знаете, чем мы выгодно отличаемся от всех остальных? Шесть лет войны и необходимость выживать в этих условиях выработала в дончанах иммунитет. Это наше преимущество. Мы просто уже достигли точки низкого старта. Куда уже ниже?

Продолжение следует

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