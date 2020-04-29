Как выживает малый бизнес в Донецке в режиме повышенной готовности: Службы доставки кафе и рестораны не спасут

Донецк, для которого вялотекущая война давно стала шестилетней реальностью и испытанием на выживание, встретил очередной кризис с горькой усмешкой: «Никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже». Разница со всем остальным миром лишь в том, что мы в этом марафоне уже седьмой год.

Как выжить в кризис малому и среднему бизнесу Донецка? Что будет со всеми нами, после того, как объявят, что коронавирус побежден? Где взять силы, чтобы дожить до этого светлого часа?

Донецкие предприниматели - Николай Волобуев и Андрей Бегеза.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

«Комсомолка» предоставила слово предпринимателям Донецка: ресторатору, владельцу кафе «Оливье 80», совладельцу ресторана «Burger bar» Андрею Бегеза, владельцу сети химчисток Софии Захаровой, основателю издательского дома «Деловой Донбасс» Николаю Волобуеву.

Сегодня вашему вниманию мы представляем мнение Андрея Бегезы.

Докарантинное счастливое фото. Фото: архив Андрея Бегезы

- Идеально, если бы государство и предприниматели шли навстречу друг другу. Мы можем говорить сейчас, что угодно, но правда от этого не меняется. Условный потребитель сегодня сократил расходы: теперь он постирает дома, а не, скажем, в химчистке, маникюр и косметические процедуры будет делать реже, еду приготовит сам и откажется от похода в кафе. Народ сжался, понимая необходимость экономии. При этом я не смогу врать своим посетителям. Я не смогу не доложить в штрудель вишню, подать позавчерашний хлеб, а из дешевой печени приготовить фуа-гра (которой уже давно нет в продаже в ресторанах - не то финансовые возможности у гостей). Значит, я должен урезать свою маржу. После введения ограничений, реализация сейчас упала ровно в десять раз. Если кто-то думает, что кафе спасет доставка, я вас разочарую. Нет, это самообман. Человек ведь ходит в кафе не только поесть.

Докарантинное фото, доказывающее, что люди приходят в кафе за праздничной атмосферой, а не только поесть. Фото: архив Андрея Бегезы

В заведения приходят отметить событие, встретиться с друзьями или деловыми партнерами. А доставка не несет атмосферы праздника, за которой, в том числе, и приходят к нам. Ведь и до начала борьбы с коронавирусом, индустрию гостеприимства (кафе и рестораны) гости не особо баловали своим посещением. Еда вне дома – это роскошь в условиях нынешних реалий.

Кафе грустят за посетителями. Фото: архив Андрея Бегезы

Ограничения и меры безопасности, безусловно, важны, но в них должна быть логика. У нас все кафе и заведения общественного питания теперь работают до 18.00. А что вирус после этого времени становится как-то особенно активен? Карантин никто не объявлял при этом. Мы же понимаем, что тогда государство будет обязано взять на себя обязательство по выплатам и компенсациям. Но я понимаю, что налоги это хоть какая-то частица пенсий и т.д. Вот сейчас мне прислали, сколько я должен заплатить налогов за март. Еще вчера я бы этой сумме обрадовался. Но в условиях нынешних реалий, это 100% реализация за 10 дней работы. А ведь есть ещё аренда, заработная плата, коммунальные платежи, продукт себестоимости самих блюд, расходные средства, в том числе и на соблюдение санитарных норм и требований по борьбе с covid-19. Сейчас у нас сокращение и сотрудников, и часов работы у персонала. Как будет дальше, я просто не знаю. Думать, что работа до 18.00 дает сотрудникам дополнительный шанс как-то заработать, отчасти это лукавство. Но работа даёт возможность хоть какую-то выплату для моего персонала.

Ресторатор прикладывает все усилия, чтобы сохранить коллектив. Фото: архив Андрея Бегезы

В России предпринимателям предлагают брать кредиты, чтобы погасить долги по заработной плате. Вопрос – будет ли прибыль потом, чтобы закрыть этот кредит? Но у нас даже и этого нет. Нас, общепит, нужно просто закрыть. Тогда я не плачу зарплаты, налоги, коммунальные и прочее. Тогда арендатор не имеет права требовать с меня аренду. А раз я не закрываюсь, то почему арендатор мне должен снижать аренду? Однозначно, государство должно сделать шаг навстречу предпринимателям, как гарант. Тогда и круговорот средств пойдет. Если не станет нас, разве для государства это выгодно?

Сейчас прибыль упала ровно в десять раз. Фото: архив Андрея Бегезы

Но свой небольшой коллектив я стараюсь сохранить, делаю для них то, что не делает обычный ресторатор. Пообещал, что даже, если мы закроемся, своих сотрудников я не брошу, пусть и выкраивая для них из семейного бюджета средства. Чтобы сохранить возможность открыться и работать именно с ними. Наверное, я романтик. Я верю, что все будет хорошо.

Продолжение следует.

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