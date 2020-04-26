«Мы с учениками и родителями все в одной лодке!»: Исповедь учителя на дистанционке

Этот учитель живет в прифронтовом городе, и однажды я поймала себя на мысли, что давно не вижу человека в сети. Стало как-то тревожно на душе – обстрелы у нас не только не прекратились с приходом эпохи великого карантина, но даже участились. Слава Богу, человека удалось разыскать и оказалось дистанционка занимает у нее столько времени, что после проверки заданий учеников, она буквально падает без сил. Времени на общение в сети не остается.

Анна Щербакова, преподаватель биологии с 20-летним стажем работы в школе (имя и фамилия изменены по просьбе героини), рассказала «Комсомолке» откровенно обо всех особенностях дистанционки. Ее исповедь я привожу без сокращений и украшений. Это необходимо, чтобы мы все – и родители, и дети, и учителя - лучше поняли друг друга.

- Достается не только родителям и детям, но и учителям. Хорошо бы, если бы все это поняли. А то у нас и поныне учителя во всем виноваты и всем кругом должны, - начинает она свой рассказ.

Дистанционка занимает весь мой день. Если раньше я просто открывала рот и рассказывала, тыча пальцем в учебник, в плакатик или еще куда-нибудь, то теперь всё это нужно подготовить. Потом самое сложное - проверить. Основную часть моего времени занимает переписка с детьми. Они не понимают куда кидать работы, высылают перевернутые фото, бог знает какого качества.

За компьютером приходится проводить весь день.Фото: Мария ЛЕНЦ

С большого количества детей приходится просто выбивать эти работы. Сначала проверяешь, выставляешь оценки, потом выбиваешь, иногда через родителей и классного руководителя, потом опять возвращаешься, проверяешь, исправляешь оценки. Это занимает очень-очень много времени и сил. Мои коллеги математики и русоведы спят буквально по 3-5 часов в сутки и, всё равно, не успевают. Прибавить сюда работу за компьютером с 8 утра и, частенько, до вечера, при том, что мы обычно не работаем столько за компом, и понятно, что для учителей это не менее сложно, чем для родителей и детей.

Плюс только в том, что не нужно идти на работу и с работы. Но я, например, сижу бесконечно за компом и, в прямом смысле слова, не вижу белого света.

Многие родители возмущаются количеством высылаемых заданий, мол, до дистанционки дети писали гораздо меньше. Почему это происходит, я вам объясню.

Учитель на то и специалист, чтобы за 45 минут прокрутить, подать информацию, объяснить главное, намекнуть на детали и большой пласт знаний вкладывается в детскую голову почти незаметно. Плюс прибавьте постоянное ненавязчивое повторение, разные формы работы и огромный опыт большинства учителей.

Потом дети приходят домой с уже вложенными в голову началами и кладут вишенку на тортик, то есть делают домашние задания. Понятно, что знание от нового продукта до навыка проходит определенные этапы, которые мы соблюдаем, даже интуитивно.

А теперь представьте, что весь путь от нового знания до навыка ребенок должен пройти сам, в неподходящей обстановке, часто без присмотра взрослых, которые на работе (не любой ребенок вообще это делать будет) и всё это в ограниченное время. Это как класть кирпичную стену на цементе, глянешь со стороны - ничего сложного, а попробуй положи! Начиная от интуитивного видения косяков и недопущения их и оканчивая элементарным - цемент должен «стать». Нельзя класть кирпичную стену сразу всю. Ее кладут по 3-4 ряда. И всё. Ждут, когда цемент окрепнет.

И что мы получим на выходе? Кривую-косую непрочную стену и двух измотанных вкрай людей. Потому что всем должны заниматься специалисты!

Обещают "двоек" не ставить.Фото: Мария ЛЕНЦ

Абсолютно всем. Родителю разобраться во всех этих долях и деепричастиях с преломлениями света - это подвиг. А теперь еще родитель должен не только сам понять, но и ребенку помочь понять.

У педагогов на это уходит лет 5-7 ежедневной основной работы, а что мы хотим от бедных родителей и детей? Поэтому и происходит такой жуткий перекос. Скорее всего, что осень начнем не с повторения материала, как обычно, а будем учить все заново. Ничего, не смертельно.

Разговоры о том, что дистанционку узаконят, а учителей заменят компьютером, в наших реалиях считаю преждевременными. Объясню почему.

Во-первых, из-за безопасности детей. Учителя ведь не только учат - они следят за детьми и худо-бедно гарантируют им и их родителям безопасность ребенка, что он никуда не влезет и будет занят полдня.

Во-вторых, это повлечет такое сильнейшее падение уровня и качества знаний, что будет видно мгновенно и этого не допустят.

Вой поднимется такой со стороны родителей и учителей, что вы себе не представляете.

В-третьих, система школьного образования складывалась со времен Древнего Египта, на протяжении 6 тысяч лет. И пока что, ничего лучше, чем живое общение ребенка со специалистом, специально для этого выученным и мотивированным - не нашли.

И последнее. Это идеологическая составляющая. Государство должно в доступной и часто назойливой форме внушать будущим гражданам определенные мысли и идеи. Никто не будет этого делать вместо учителей. У родителей на это нет ни сил, ни умений, ни желания, ни времени. Государство не сможет проконтролировать вложен ли патриотизм и законопослушание в детскую голову. Этим может заниматься только учитель и воспитатель. Государство это прекрасно понимает.

Постарайтесь успокоить своих детей, поддержите их, наберитесь терпения – дистанционка не вечна. «Двойки» никто ставить не будет, это негласное указание. И помните, мы с вами в одной лодке, нам так же тяжело, и мы так же скучаем за живым общением. А потому нам не остается ничего другого, как помогать друг другу выплыть в этой новой реальности.

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