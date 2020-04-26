Когда закончится учебный год в ДНР 2019-2020

26 Апр 2020 2020-04-26T13:40:20+03:00

Министр образования сообщил о сроках окончания учебного года в ДНР 2019-2020

Изменить размер текста: A A

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков рассказал, когда окончится учебный год в ДНР 2019-2020, а также состоится ли ежегодная итоговая аттестация. Об этом он рассказал в программе "Прямая речь" на телеканале "Оплот".

- Мы закончим этот год в общеобразовательных школах в конце мая. Государственная итоговая аттестация состоится, так как альтернативы у нас нет, - сообщил министр.

Что касается аттестации, то по словам Кушакова, ее проведут в сроки, когда будет соблюден режим повышенной безопасности. Единый государственный экзамен в РФ тоже состоится. График ГИА не будет совпадать с датами проведения ЕГЭ в РФ.

Напомним, сейчас все школьники и студенты Республики находятся на дистанционном обучении из-за режима повышенной готовности, связанного с профилактикой коронавирусной инфекции.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили еще у двух жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 25 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU