Коронавирус в ДНР выявили еще у двух жителей Республики

26 Апр 2020 2020-04-26T11:13:53+03:00

За все время в ДНР зарегистрировали 78 случаев заражения коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 78 человек

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили еще у двух жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

- Всего по состоянию на 10.00 26 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 на территории ДНР – 78, - сказали в ведомстве.

Напомним, что трое жителей Республики выздоровели и были выписаны из больницы, двое скончались. Лечение продолжают 73 пациента.

В Минздраве ДНР обратили внимание, что при первых признаках заболевания коронавирусом необходимо позвонить на горячую линию, с «Феникса» на короткий номер – 227, со стационарного телефона - (062) 303-27-72 или своему участковому врачу

Тем временем, в Республике продолжается действие мер по предотвращению распространения коронавируса на территории ДНР. Жители государства обязаны носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах и аптеках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родительский день в ДНР 2020: Власти Республики рекомендовали воздержаться от посещения кладбищ

Жителей предупредили, что пассажирского транспорта для подвоза на кладбища не предусмотрено [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU