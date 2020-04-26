2020-04-26T11:13:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявили еще у двух жителей Республики

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 78 человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в ДНР зарегистрировали 78 случаев заражения коронавирусомЗа все время в ДНР зарегистрировали 78 случаев заражения коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили еще у двух жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

- Всего по состоянию на 10.00 26 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 на территории ДНР – 78, - сказали в ведомстве.

Напомним, что трое жителей Республики выздоровели и были выписаны из больницы, двое скончались. Лечение продолжают 73 пациента.

В Минздраве ДНР обратили внимание, что при первых признаках заболевания коронавирусом необходимо позвонить на горячую линию, с «Феникса» на короткий номер – 227, со стационарного телефона - (062) 303-27-72 или своему участковому врачу

Тем временем, в Республике продолжается действие мер по предотвращению распространения коронавируса на территории ДНР. Жители государства обязаны носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах и аптеках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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